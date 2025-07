Acidente entre carro e carreta deixa ao menos um morto e interdita BR-116 em Jaguaribe; veja desvios

Um acidente grave envolvendo um carro e uma carreta ocorreu na BR-116, em Jaguaribe, na madrugada deste domingo (20). O motorista do carro morreu no local.

A colisão foi informada às 3h45 da manhã de hoje. A via está interditada totalmente pela carreta e, até o momento, não há previsão de retirada do veículo do local.

A Polícia Rodoviária Federal (PFR) está no local para orientar sobre os desvios no caminho. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

Os desvios sugeridos pela PRF são: