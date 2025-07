Acidente entre ônibus e carreta deixa mortos em Goiás; vítimas estavam a caminho de congresso da UNE

Uma colisão envolvendo um caminhão, um micro-ônibus e um ônibus deixou ao menos cinco mortos na rodovia federal BR-153, em Porangatu, Goiás. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (16). Até o fechamento desta matéria, havia vítimas presas às ferragens do veículo.

O resgate é feito pelo Corpo de Bombeiros. Em nota enviada ao g1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatou que dois dos veículos transportavam estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que seguiam para Goiânia, onde participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), nesta quarta.

Conforme informações preliminares, a carreta teria invadido a contramão e batido de frente com o primeiro ônibus do comboio, que transportava 25 alunos da UFPA, dois motoristas e um orientador. No entanto, as circunstâncias da colisão ainda estão em investigação.

Veja também País Juíza é demitida por copiar sentenças em mais de 2 mil processos para 'aumentar produtividade' País Mãe e filha são resgatadas após jogarem pedido de socorro pela janela, no Paraná País Mulher fecha loja após colocar filha para dormir na varanda e usar quarto como estoque

Quem são as vítimas do acidente?

Em nota publicada nas redes sociais, o partido Unidade Popular (UP) e a União da Juventude Rebelião (UJR) lamentaram o falecimento de três vítimas: Welfesom Campos Alves, Leandro Souza Dias e Ana Letícia Araújo Cordeiro. Os dois primeiros são militantes do partido e a terceira é estudante da UFPA.

"Nada pode reparar a dor dessa perda, mas uma coisa é certa: a memória, os sonhos e a luta desses companheiros jamais serão esquecidos", escreveram as entidades.

O Diário do Pará publicou a identidade de uma quarta vítima, identificada como Ademilson Militão. Ele seria o motorista de um dos ônibus e servidor da UFPA.

No Instagram, a universidade lamentou o ocorrido e disse estar mobilizada para oferecer todo o apoio necessário às famílias e às vítimas envolvidas. "A Universidade Federal do Pará presta solidariedade e respeito às vítimas e aos familiares e decreta luto oficial de três dias", concluiu o comunicado.

O motorista da carreta também faleceu, segundo o g1. No entanto, ainda não há identificação da vítima.

Veja também País Jovem é internado por suspeita de envenenamento após comer bolinho de mandioca enviado pela tia País Anvisa manda recolher lotes de duas marcas de protetor solar sem registro sanitário; veja

Repercussão política da tragédia

O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, afirmou que a gestão está "à disposição das autoridades do Pará" para prestar assistência às vítimas e familiares da tragédia. "Minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas — jovens e profissionais cujas vidas foram tragicamente interrompidas de forma tão precoce", escreveu.

O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT) também lamentou a morte dos estudantes e dos motoristas. "Neste momento de dor, manifesto a solidariedade às famílias e amigos das vítimas e aos colegas, professores e a toda a comunidade universitária atingida. Que as famílias encontrem conforto e amparo", disse a nota publicada no site do Palácio do Planalto.