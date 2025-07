Carro pega fogo após colisão, motorista foge e mulher fica ferida no Meireles; veja vídeo

Uma colisão entre dois carros no cruzamento das Ruas Pereira Filgueiras com Rui Barbosa, no bairro Meireles, em Fortaleza, deixou um dos veículos totalmente incendiado, no início da manhã deste sábado (19).

A ocorrência teve uma vítima ferida, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Imagens enviadas ao Diário do Nordeste mostram um carro sedan tomado pelas chamas. Até os pneus foram consumidos pelo incêndio, e uma intensa fumaça escura saía das ferragens.

O outro veículo teve a lateral direita amassada, mas não pegou fogo.

Informações obtidas por agentes de trânsito da AMC dão conta de que a colisão foi registrada por volta das 5h, ocasionada por avanço de preferencial.

Com o impacto, um dos veículos, modelo Chevrolet Prisma, incendiou, enquanto o outro, um Honda City, colidiu frontalmente contra um poste, que não teve danos estruturais.

A condutora do Honda City sofreu escoriações e foi socorrida para uma unidade hospitalar. Já o motorista do Prisma evadiu-se do local. O carro foi removido para o depósito da AMC.

Legenda: Carro Prisma após incêndio; condutor do veículo se evadiu do local Foto: Willian Santos

Bloqueio de faixa

No momento, uma faixa da Avenida Rui Barbosa permanece bloqueada para garantir a segurança da circulação na área.

“A Autarquia segue dando suporte ao trabalho da Perícia Forense, que vai apurar as circunstâncias do acidente. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e atuou no controle das chamas”, ressalta o órgão, em nota.

A reportagem também contatou o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes e aguarda retorno.