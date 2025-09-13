Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ruas de Fortaleza são recapeadas e estão há mais de um mês sem ciclofaixas

Ciclistas disputam espaço com motos e carros, aumentando a insegurança e vulnerabilidade

Escrito por
Clarice Nascimento producaodiario@svm.com.br
Ceará
Ciclistas e motociclistas aguardam no cruzamento de uma avenida urbana, próximos a um semáforo, com prédios residenciais ao fundo e muros pichados
Legenda: Na Avenida Eduardo Girão, o recapeamento apagou a ciclofaixa e a faixa de pedestres
Foto: Foto: Kid Jr

Ciclistas de Fortaleza denunciam que o recapeamento de ruas e avenidas da cidade está apagando as ciclofaixas e aumentando a insegurança dos usuários do modal. Trechos das avenidas José Jatahy, Eduardo Girão e Coronel Carvalho já estão com novo asfalto, mas permanecem sem a sinalização adequada há mais de um mês. 

A reportagem do Diário do Nordeste esteve nos locais e constatou que as vias não apresentam a sinalização correta de tráfego, bem como as ciclofaixas e as faixas de pedestres apagadas. As marcas viárias são elementos de segurança para organizar o tráfego, delimitar espaços e orientar motoristas, ciclistas e pedestres. 

João Lustosa, arquiteto e artista plástico, costuma trafegar de bicicleta pela Avenida Coronel Carvalho para chegar ao Terminal do Antônio Bezerra, na Av. Mister Hull. “Para chegar lá, já não existe uma conexão direto e agora o mínimo que tinha foi apagado”, afirma. 

Ele explica que o trânsito na região costuma ser inseguro para os ciclistas, mas agora, sem o espaço delimitado corretamente, a situação se agrava. Ele detalha que em um trecho da rua os veículos podem fazer uma conversão à esquerda e, sem a ciclofaixa, os condutores de moto invadem o espaço e deixa os ciclistas mais inseguros. 

“Como não tem a sinalização, os problemas que já existiam, eles se agravavam. Então se as pessoas invadem a faixa, agora elas invadem cinco vezes mais”, reitera. 

“Os carros e as motos querem passar [a frente]. A Coronel Carvalho em si, mesmo a parte que não é a que tem a ciclofaixa, já não é tão bem cuidada”, diz. Além disso, os ônibus também avançam o espaço onde deveria estar a ciclofaixa. 

Mateus Barboza, estudante de Arquitetura e Urbanismo e integrante do Ciclourb, denuncia que a demora para a sinalização atinge diversos grupos de ciclistas, como mães que levam os filhos para a escola e idoso. 

“É um percurso que as pessoas costumam fazer diariamente para ir para o trabalho ou para a faculdade e, de um dia para o outro, a infraestrutura deixa de existir”, afirma. O estudante pontua a necessidade de outras sinalizações enquanto não ocorre a pintura das ciclofaixas. “A gente sente que deveria ter alguma coisa preventiva, como cones, enquanto a sinalização não chega”, diz. 

Malha cicloviária de Fortaleza

Segundo o Observatório Cicloviário de Fortaleza, as ciclofaixas representam 64.08% de toda a malha cicloviária de Fortaleza. Hoje, a cidade possui 496,9 quilômetros de rede cicloviária, sendo 318.4km destes de ciclofaixas. 

Em junho deste ano, a Prefeitura de Fortaleza iniciou o programa “O Trabalho Tá na Pista”, voltado à recuperação da malha viária, com a requalificação do asfalto e reparos emergenciais na cidade. Segundo informações da gestão, cerca de 100 km de vias serão recapeadas, considerando o alto fluxo de veículos e o transporte coletivo. 

Questionadas sobre o andamento das ações de recapeamento e sinalização, Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) responderam, via nota, que as ciclovias estão inseridas no plano de recapeamento das vias. 

“Quando uma via passa por recapeamento, o trabalho contempla toda a sua extensão, incluindo a ciclovia, quando existente. Após a execução, a via entra na programação de sinalização e repintura”, afirma. 

Nas avenidas José Jatahy e Eduardo Girão, recém-recapeadas, a Seinf prevê para próxima segunda-feira (15) o início da pintura da nova sinalização da ciclovia em ambas vias. O prazo para conclusão do serviço é de 15 dias. 

No caso da Avenida Coronel Carvalho, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que está prevista a substituição de um trecho da ciclofaixa por uma ciclovia. A nova estrutura separa fisicamente os ciclistas da faixa de trânsito utilizada por carros e motos. 

O órgão municipal está em fase de conclusão do novo projeto de sinalização para ser executado posteriormente. Por isso, não há prazo de início do serviço. 

“A Prefeitura reforça que não houve retirada de ciclofaixas em Fortaleza. Ao contrário, a cidade ganhará novas e mais seguras estruturas para ciclistas, além da transformação de algumas ciclofaixas em ciclovias, como está sendo implementado na Rua Pinto Madeira, no Centro”, completa a nota. 

A SCSP também reforça que a população pode registrar solicitações de manutenção e outros serviços públicos pela Central 156 (telefone ou aplicativo) ou nas Centrais de Acolhimento das Secretarias Regionais.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Ciclistas e motociclistas aguardam no cruzamento de uma avenida urbana, próximos a um semáforo, com prédios residenciais ao fundo e muros pichados
Ceará

Ruas de Fortaleza são recapeadas e estão há mais de um mês sem ciclofaixas

Ciclistas disputam espaço com motos e carros, aumentando a insegurança e vulnerabilidade

Clarice Nascimento
Há 1 hora
Várias pessoas seguindo um carro, com a imagem de Nossa Senhora das Dores em procissão em Juazeiro do Norte
Ceará

15 de setembro é feriado no Ceará? Veja o que funciona e a programação religiosa

Celebração religiosa e serviços alterados marcam o feriado em Juazeiro do Norte

Nathália Paula Braga
12 de Setembro de 2025
Imagem mostra recarga de créditos pelo WhastApp
Ceará

Cartão de transporte já pode ser recarregado pelo WhatsApp na Grande Fortaleza; veja como funciona

A funcionalidade está disponível para vale-transporte, carteiras estudantis e bilhete único

Redação
12 de Setembro de 2025
Mulher jovem pratica agachamento em máquina guiada em frente a espelho de academia
Ceará

‘Detesto meu corpo’: distorção e transtornos de imagem geram onda de adoecimentos na ‘geração saúde’

Nicolas Paulino
12 de Setembro de 2025
Mulher sorridente sentada dentro de um vagão de metrô, fazendo crochê com linha azul enquanto segura uma agulha rosa, ao lado da janela
Ceará

Mulheres fazem 'crochetaço' em metrô de Fortaleza; veja imagens

A ação celebra a semana mundial do crochê e engloba moradoras de comunidades como Moura Brasil, Pan Americano, Cais do Porto e áreas adjacentes

Milenna Murta*
11 de Setembro de 2025
Duas mulheres correndo na avenida Beira Mar
Ceará

Faixa da Beira-Mar de Fortaleza será reservada para pedestres e esportistas; veja mudança

A via será parcialmente interditada, aos fins de semana, entre a Avenida Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes, das 4h às 8h30

Gabriela Custódio
11 de Setembro de 2025
Torneira pingando
Ceará

Falta d'água em Fortaleza e RMF pode se estender até sábado (13); clientes reclamam

Cagece informa que normalização total pode levar até 48 horas, com prazo tendo começado nesta quinta-feira (10)

Redação
11 de Setembro de 2025
Festival do Escargot e Frutos do Mar começa nesta sexta na Taíba; confira atrações
Ceará

Festival do Escargot e Frutos do Mar começa nesta sexta na Taíba; confira atrações

Shows de Capital Inicial, Vanessa da Mata, Alceu Valença, The Fevers e Waldonys estão entre os destaques da programação

Agência de Conteúdo DN
11 de Setembro de 2025
Peixe-leão, Pterois volitans, com corpo alongado listrado em tons de vermelho, marrom e branco, nadadeiras peitorais grandes e abertas em formato de leque, com longos espinhos venenosos projetados ao redor do corpo.
Ceará

Espécie invasora e venenosa, peixe-leão causa pelo menos 6 acidentes no Ceará em 2025

Dois desses casos foram registrados no município de Itarema, com pescadores que estavam em alto-mar. Os pacientes relataram sintomas como dor no local atingido, inchaço, vermelhidão, febre e mal-estar

Gabriela Custódio
11 de Setembro de 2025
Peixe-leão, Pterois volitans, tem corpo alongado listrado em tons de vermelho, marrom e branco, nadadeiras peitorais grandes e abertas em formato de leque, com longos espinhos venenosos projetados ao redor do corpo
Ceará

Peixe-leão: estudo da UFC alerta sobre riscos de contaminação pelo consumo da espécie no Ceará

Pesquisador destaca que o uso do animal na alimentação exige cautela, especialmente entre crianças, pelos níveis de mercúrio e de chumbo encontrados na análise

Gabriela Custódio
11 de Setembro de 2025
Servidores do Detran fazem atendimento numa sala para matéria sobre CNH Popular em algumas cidades do Ceará
Ceará

Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira

Órgão enviará equipes a seis municípios

Lucas Monteiro
10 de Setembro de 2025
Vista do antigo cais de Iracema em Fortaleza, Ceará. Em primeiro plano, pedras grandes com grafites e alguns detritos na areia da praia. Ao fundo, o cais de madeira e concreto se estende sobre o mar azul-turquesa, com um gazebo em ruínas na ponta e parte de sua estrutura coberta por grafites coloridos. O céu é predominantemente azul com algumas nuvens brancas.
Ceará

Evandro diz que não vai demolir Ponte Velha do Poço da Draga: ‘estou discutindo uma urbanização’

Construção centenária vive processo de deterioração há alguns anos e foi interditada em agosto de 2023

Clarice Nascimento
10 de Setembro de 2025
montagem de fotos de incêndio em van na avenida Bezerra de Menezes
Ceará

Van de transporte metropolitano pega fogo na Avenida Bezerra de Menezes; veja vídeo

Uma pane elétrica no veículo causou o incêndio, informou a AMC

Redação
10 de Setembro de 2025
Imagem mostra homem andando de bicicleta em uma rua à frente de uma lagoa em Fortaleza. Vegetação cerca a margem da lagoa.
Ceará

Cinco bairros de Fortaleza terão novas áreas verdes protegidas por lei; veja locais

Anúncio foi feito pela prefeitura na manhã desta quarta-feira (10), durante evento sobre mudanças climáticas

Clarice Nascimento e Theyse Viana
10 de Setembro de 2025
Terra de Sabidos

Cearense da rede pública é aprovado em Medicina na UFC e em Ciência de Dados na USP e FGV

Thatiany Nascimento
10 de Setembro de 2025
montagem de fotos dos vencedores do SVM no prêmio Sebrae de jornalismo
Ceará

Sistema Verdes Mares vence duas categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025

A premiação reconhece trabalhos que valorizam o empreendedorismo e fortalecem os pequenos negócios no País

Redação
09 de Setembro de 2025
Imagens do meteoro caindo no Ceará e no oceano
Ceará

Bólido: meteoro corta céu do Ceará à luz do dia e impressiona por forte brilho

Imagens registradas pleo satélite norte-americano GOES16 mostram que a 'bola de fogo' caiu no oceano, na região Norte do CE

Bergson Araujo Costa
09 de Setembro de 2025
Fotografia histórica em preto e branco da Praça do Ferreira em Fortaleza. Em destaque, a Coluna da Hora, uma alta torre de relógio em estilo art déco. A praça possui bancos de madeira, postes de iluminação e árvores, com algumas pessoas em trajes de época sentadas e circulando. Ao fundo, prédios antigos compõem a paisagem urbana.
Ceará

Praça do Ferreira: relembre histórias, símbolos e reformas de quase 200 anos em Fortaleza

Símbolo de Fortaleza tem quase dois séculos de história

Imagens de Padre Cícero exibidas na Times Square, em Nova York
Ceará

Cearense devoto de Padre Cícero faz homenagem ao sacerdote nos telões da Times Square; assista

Nildo Rodrigues, advogado em Juazeiro do Norte, pagou US$ 150 para realizar a homenagem

Mylena Gadelha
09 de Setembro de 2025
Mulher em pé entre estantes de uma biblioteca ou arquivo, segurando e lendo um livro ou caderno. Ao fundo, em uma sala com cadeiras azuis, outra pessoa está sentada em frente a um computador.
Ceará

Por que o Ceará criou uma Política para Migrantes, Refugiados e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas?

Estado recebeu mais de 37 mil migrantes internacionais desde 2000, mas ainda é uma porta de saída para atividades criminosas

Nicolas Paulino
09 de Setembro de 2025