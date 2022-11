Alça de acesso à avenida do Aeroporto será desativada para obras de novo ramal do VLT; veja desvios

A alça de acesso à avenida Senador Carlos Jereissati, conhecida como avenida do Aeroporto, será definitivamente desativada para quem vem da avenida Bernardo Manuel, sentido Montese, na noite desta terça-feira (8). A intervenção se dá em razão ao avanço das obras do VLT Ramal Aeroporto, que atualmente está em fase de montagem do elevado por onde passará o trem.

Uma nova alça substituirá a atual e deve ser entregue ainda na primeira quinzena deste mês. A obra do novo equipamento é executada pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra).

De acordo com o titular da Seinfra, Lúcio Gomes, a intervenção "será um ganho para a mobilidade na avenida, porque a nova alça possibilitará o mesmo acesso da alça antiga, mas com duas faixas de aceleração e trânsito livre, sem conflito com a outra alça, o que deve evitar congestionamento no local, melhorando o fluxo de veículos na região".

Desvios

Uma série de desvios foi programada para que condutores trafeguem pela região até que a nova alça seja inaugurada.

Legenda: Desvios serão válidos até a inauguração da nova alça, que deve ocorrer ainda em novembro Foto: Divulgação/Seinfra

Veículos de passeio, caminhonetes, caminhões de pequeno porte e ônibus que vêm pela Bernardo Manuel e desejam acessar a av. do Aeroporto no sentido Montese devem desviar dobrando à direita na alça de acesso no sentido Castelão.

Esses motoristas devem, então, entrar à direita na próxima alça, acessando novamente a av. Senador Carlos Jereissati, só que no sentido Montese.

Condutores de carretas, bitrens ou veículos com carroceria acima de 5,5 metros de altura devem acessar o retorno na av. do Aeroporto, próximo ao bairro Dias Macedo, a um quilômetro da alça de retorno dos veículos de pequeno porte.