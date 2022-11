Ceará amplia campanha de vacinação contra meningite C até fevereiro de 2023

A campanha contra meningite C foi ampliada até fevereiro de 2023 com foco nos profissionais de saúde. O Imunizante já está disponível em todos os postos de saúde do estado. O objetivo é vacinar 100% do público-alvo, incluindo os funcionários dos setores administrativos.

A recomendação da vacinação contra o sorogrupo C foi enviado em comunicado pela Coordenação-geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) do Ministério da Saúde. O documento favorece, ainda, crianças e adolescentes não vacinados até 10 anos de idade, com a aplicação sendo feita em dose única, considerando a gravidade e letalidade da doença.

Conforme monitoramento da Sesa, este ano, foram confirmados quatro casos no Ceará. A célula de Vigilância Epidemiológica (Cevep) da Pasta anotou, em 2022, 373 casos dos diversos tipos de meningite, dos quais 208 foram confirmados de acordo com as tipificações da doença. A maioria dos infectados tem de 20 a 34 anos (32,5%), é do sexo masculino (64,4%) e reside em Fortaleza (56,5%). Os dados são de novembro deste ano.

Foto: Divulgação Governo do Ceará

O que é a Meningite C

A meningite é uma inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por vírus, bactéria, fungos e parasitas. A meningocócica é a mais grave, causada pela bactéria Neisseria meningitidis e sua evolução é rápida, podendo levar a óbito em até 24 horas.

Contagiosa, a enfermidade é contraída, principalmente, pelas vias respiratórias, por meio da tosse, espirro ou gotas de saliva.

Sintomas

febre

dor de cabeça

torcicolo

irritabilidade

perda de apetite

cansaço

náusea

vômito

A doença progride rápido e deixa pouco tempo para o tratamento. Por isso, o atendimento médico deve ser buscado imediatamente.

Sequelas

A meningite também pode deixar sequelas como:

perda de visão

audição prejudicada

dificuldade na fala

problemas de memória

A imunização é uma ferramenta eficaz para a prevenção e ela precisa estar em dia.