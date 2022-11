Mais de 75 mil crianças são vacinadas na campanha contra a poliomielite em Fortaleza

Mais de 75 mil crianças foram vacinadas, em Fortaleza, contra a poliomielite durante a Campanha Nacional contra Poliomielite e de Multivacinação, encerrada na última segunda-feira (31) pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O número contempla crianças entre 1 ano e 4 anos, 11 meses e 29 dias e equivale a 57,5% do público.

Na mesma campanha, mais de 390 mil doses foram aplicadas para regularizar a caderneta de vacinação de crianças de zero a 14 anos.

Os imunizantes, que são parte da rotina, continuam disponíveis nos 116 postos de saúde da Capital.

A coordenadora de Imunização de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, alerta pais e responsáveis sobre a importância de os filhos tomarem as doses destinadas a eles.

“A campanha encerra e a vacina continua a ser aplicada seguindo o calendário de rotina, oferecida durante todo o ano. Crianças de 2, 4 e 6 meses recebem a Vacina Inativada Poliomielite (VIP) e aquelas de 18 meses e 4 anos recebem a Vacina Oral contra a Poliomielite (VOP)”, explica.

Quem pode se vacinar

Menores de 1 ano: Recebe a dose prevista na rotina vacinal ou em atraso

Recebe a dose prevista na rotina vacinal ou em atraso Crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias: devem receber uma dose extra da vacina pólio oral (gotinha - VOP), desde que já tenham recebido as três doses da vacina inativada contra pólio (VIP)

Onde tomar a vacina em Fortaleza

A vacinação continua durante todo o ano nos postos de saúde das 7h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana e feriados, o posto Messejena (rua Coronel Guilherme Alencar, s/n), abre das 8h30 às 16h30.

A vacinação é a única forma de prevenção da polio.

Quais são os sintomas da poliomielite?

A poliomielite é uma doença contagiosa causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos após o contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas e provocar ou não paralisia.

Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos, de acordo com o Ministério da Saúde. Os sintomas mais frequentes são:

febre

mal-estar

dor de cabeça, de garganta e no corpo

vômitos

diarreia

constipação (prisão de ventre)

espasmos

rigidez na nuca

flacidez muscular (nas formas graves)

Quais são as sequelas da poliomielite?

As sequelas estão relacionadas à infecção da medula e do cérebro pelo poliovírus. Normalmente são motoras e não têm cura. As principais são:

problemas e dores nas articulações

pé torto, sem que a pessoa consiga andar porque o calcanhar não encosta no chão

crescimento diferente das pernas, o que faz com que a pessoa manque e incline-se para um lado

osteoporose

paralisia de uma das pernas

paralisia dos músculos da fala e da deglutição, o que provoca acúmulo de secreções na boca e na garganta

dificuldade de falar

atrofia muscular

hipersensibilidade ao toque

As sequelas são tratadas através de fisioterapia, com a realização de exercícios que ajudam a desenvolver a força dos músculos afetados, além de ajudar na postura, melhorando assim a qualidade de vida.

Além disso, pode ser indicado o uso de medicamentos para aliviar as dores musculares e das articulações.