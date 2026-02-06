Entenda por quais bairros passará novo ramal do VLT que será inaugurado em Fortaleza

O ramal que interliga o Aeroporto Internacional de Fortaleza à linha Parangaba-Mucuripe do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) deve ser inaugurado nesta sexta-feira (6) na capital cearense, conforme anunciou o Governo do Estado. Composto por três estações, tem capacidade para transportar até 35 mil passageiros por dia.

O novo trecho tem 2,4 quilômetros de extensão, sendo 0,9 km em trajeto elevado, e tem como promessa ser mais uma alternativa para quem deseja se movimentar com rapidez pela cidade, principalmente para viajantes, acompanhantes e trabalhadores que precisam acessar o terminal aéreo.

O equipamento é concluído mais de três anos após o previsto. Fruto da parceria entre Estado e Município, o trecho será entregue no fim desta tarde e reunirá o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT), que participam da viagem inaugural do modal, realizada entre a estação Expedicionários, no bairro Vila União, e a nova no Aeroporto.

Por onde passará o novo trajeto do VLT

O ramal beneficia diretamente os bairros Serrinha, Aeroporto, Montese, Vila União e Parangaba e é interligado à Linha Nordeste do VLT, que transporta pessoas de forma assistida, ou seja, sem cobrança de passagem, por cerca de 22 bairros e é integrada à Linha Sul do metrô (Fortaleza/Maracanaú).

As estações recém-concluídas do trecho estão localizadas em uma praça na Av. dos Expedicionários, e a outra em frente ao Aeroporto, na Av. Senador Carlos Jereissati. Elevada sobre a via, a parada do terminal aéreo é interligada à passarela já existente no local, sendo acessada por escadas fixas, rampas e elevador.

As novas estações de embarque e de desembarque somam-se às 11 já existentes na Linha Nordeste, sendo algumas delas instaladas próximas a terminais de ônibus.

Legenda: Trecho beneficia diretamente moradores das localidades Serrinha, Aeroporto, Montese, Vila União e Parangaba. Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

Antes da ampliação, somente oito bairros da Capital possuíam paradas no trecho do VLT: Cais do Porto, Mucuripe, Papicu, Dionísio Torres (duas estações), São João do Tauape, Vila União (três estações), Itaoca e Parangaba.

A estimativa do Governo do Estado é que, até 2027, o itinerário seja expandido para mais duas outras estações, conectando o Aeroporto à Arena Castelão. Posteriormente, o trajeto Parangaba-Mucuripe ainda deverá ser unido à Linha Leste (Centro/Edson Queiroz), cuja construção foi iniciada em janeiro de 2014 e segue sem previsão de conclusão.

Atraso nas obras e investimento na região

Orçada em cerca de R$ 39 milhões, as obras para construção do Ramal Aeroporto do VLT foram iniciadas em 2021. Na época, a previsão era que o equipamento seria entregue no ano seguinte, porém, a conclusão se arrastou por mais de três anos.

Diferentemente de metrôs, que operam sobre trilhos eletrificados e em vias segregadas, VLTs são movidos a diesel e compartilham o tráfego urbano com outros veículos. Inclusive, essa última característica impactou o trânsito da cidade, gerando bloqueios, desvios, a desativação de uma das alças da Av. Senador Carlos Jereissati e, consequentemente, a construção de uma nova.

Legenda: A estação Aeroporto é a única suspensa do novo ramal, sendo acessível por escadas, rampas e elevador. Foto: Divulgação/Governo do Estado.

Além de beneficiar a mobilidade de passageiros, turistas e trabalhadores, o projeto promete urbanizar a região, ao prevê a instalação de: