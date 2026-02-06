Diário do Nordeste
Entenda por quais bairros passará novo ramal do VLT que será inaugurado em Fortaleza

Trecho tem capacidade de movimentar até 35 mil pessoas por dia.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra trem do VLT de Fortaleza sobre trilhos com letreiro escrito Aeroporto.
Legenda: Antes da conclusão do trajeto, algumas viagens-testes foram realizadas com o trem que operará no local.
Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

O ramal que interliga o Aeroporto Internacional de Fortaleza à linha Parangaba-Mucuripe do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) deve ser inaugurado nesta sexta-feira (6) na capital cearense, conforme anunciou o Governo do Estado. Composto por três estações, tem capacidade para transportar até 35 mil passageiros por dia.

O novo trecho tem 2,4 quilômetros de extensão, sendo 0,9 km em trajeto elevado, e tem como promessa ser mais uma alternativa para quem deseja se movimentar com rapidez pela cidade, principalmente para viajantes, acompanhantes e trabalhadores que precisam acessar o terminal aéreo.

O equipamento é concluído mais de três anos após o previsto. Fruto da parceria entre Estado e Município, o trecho será entregue no fim desta tarde e reunirá o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT), que participam da viagem inaugural do modal, realizada entre a estação Expedicionários, no bairro Vila União, e a nova no Aeroporto.

Por onde passará o novo trajeto do VLT

O ramal beneficia diretamente os bairros Serrinha, Aeroporto, Montese, Vila União e Parangaba e é interligado à Linha Nordeste do VLT, que transporta pessoas de forma assistida, ou seja, sem cobrança de passagem, por cerca de 22 bairros e é integrada à Linha Sul do metrô (Fortaleza/Maracanaú).

As estações recém-concluídas do trecho estão localizadas em uma praça na Av. dos Expedicionários, e a outra em frente ao Aeroporto, na Av. Senador Carlos Jereissati. Elevada sobre a via, a parada do terminal aéreo é interligada à passarela já existente no local, sendo acessada por escadas fixas, rampas e elevador.

As novas estações de embarque e de desembarque somam-se às 11 já existentes na Linha Nordeste, sendo algumas delas instaladas próximas a terminais de ônibus. 

Mapa ilustrado mostra o trajeto da Linha Nordeste do VLT em Fortaleza, destacando as estações de Vila União, Montese, Aeroporto e Expedição, no ramal Aeroporto do VLT de Fortaleza, inaugurado em 6 de fevereiro de 2026.
Legenda: Trecho beneficia diretamente moradores das localidades Serrinha, Aeroporto, Montese, Vila União e Parangaba.
Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

Antes da ampliação, somente oito bairros da Capital possuíam paradas no trecho do VLT: Cais do Porto, Mucuripe, Papicu, Dionísio Torres (duas estações), São João do Tauape, Vila União (três estações), Itaoca e Parangaba.

A estimativa do Governo do Estado é que, até 2027, o itinerário seja expandido para mais duas outras estações, conectando o Aeroporto à Arena Castelão. Posteriormente, o trajeto Parangaba-Mucuripe ainda deverá ser unido à Linha Leste (Centro/Edson Queiroz), cuja construção foi iniciada em janeiro de 2014 e segue sem previsão de conclusão.

Ceará

Quase 500 árvores em avenida de Fortaleza são derrubadas para obras do VLT; veja imagens

teaser image
PontoPoder

VLT Castelão, Metrô e hospitais regionais: quais ações Elmano prometeu na Alece para 2026

Atraso nas obras e investimento na região

Orçada em cerca de R$ 39 milhões, as obras para construção do Ramal Aeroporto do VLT foram iniciadas em 2021. Na época, a previsão era que o equipamento seria entregue no ano seguinte, porém, a conclusão se arrastou por mais de três anos.

Diferentemente de metrôs, que operam sobre trilhos eletrificados e em vias segregadas, VLTs são movidos a diesel e compartilham o tráfego urbano com outros veículos. Inclusive, essa última característica impactou o trânsito da cidade, gerando bloqueios, desvios, a desativação de uma das alças da Av. Senador Carlos Jereissati e, consequentemente, a construção de uma nova

Imagem mostra estação Aeroporto do VLT de Fortaleza, administrada pela Metrofor, com acessibilidade moderna, estrutura futurista e vista estratégica sobre a cidade.
Legenda: A estação Aeroporto é a única suspensa do novo ramal, sendo acessível por escadas, rampas e elevador.
Foto: Divulgação/Governo do Estado.

Além de beneficiar a mobilidade de passageiros, turistas e trabalhadores, o projeto promete urbanizar a região, ao prevê a instalação de:

  • areninha;
  • área de convivência;
  • academia ao ar livre;
  • estacionamento
  • parque infantil;
  • playground com piso emborrachado;
  • pista de skate;
  • anfiteatro;
  • iluminação;
  • paisagismo;
  • quadra poliesportiva;
  • arena de beach tennis.

