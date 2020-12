Por R$ 38,85 milhões, CG Construções vence licitação para construção do ramal aeroporto do VLT

A empresa CG Construções foi a vencedora da licitação para a implantação do ramal Aeroporto do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) e para as obras complementares da operação do VLT ramal Parangaba. O processo, do tipo menor preço, foi concluído por R$ 38,85 milhões.

> Aeroporto pode ter estação do VLT

As obras devem ser finalizadas em 12 meses após a assinatura da ordem de serviço e devem custar 17,2% a menos que o previsto inicialmente (R$ 46,94 milhões). O contrato terá validade de 18 meses.

Os recursos para os trabalhos virão do Tesouro Estadual e de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Em abril de 2019, o secretário da Infraestrutura do Estado, Lucio Gomes, revelou a possibilidade do Aeroporto de Fortaleza ganhar uma estação do VLT. À época, ele apontou que a parada ficaria nas proximidades da Av. dos Expedicionários e faria parte da linha Parangaba-Mucuripe.