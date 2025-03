Shopping Eusébio promove 3ª edição do Fashion Down

Em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, que será celebrado amanhã, sexta-feira, 21, o Shopping Eusébio será palco da terceira edição do Fashion Down. O desfile, a ser realizado na praça de alimentação do shopping, reunirá beneficiados do Núcleo de Apoio aos Munícipes com Necessidades Especiais (Namme) para um desfile emocionante e inspirador.

Os verdadeiros protagonistas da noite serão os 32 alunos do Namme, que brilharão na passarela vestindo roupas e acessórios gentilmente cedidos por diversas lojas do shopping que abraçaram a causa. "O Fashion Down está em sua terceira edição, é um projeto que busca fortalecer, garantir e promover a sociedade com respeito, diversidade e dignidade. A ideia é divulgar, informar e socializar, sempre priorizando a inclusão, o protagonismo e o empoderamento das pessoas com deficiência, transtornos e síndrome", destaca Elieuda do Vale, presidente do Namme.

Também haverá um "compre e ganhe especial" para a Semana da Conscientização. A cada R$ 50 em compras nas lojas que participam do Fashion Down, o cliente pode levar uma caneca personalizada produzida pelos artesãos do Namme. Os itens são limitados, com a promoção válida até durar o estoque.

Para a gerente de marketing do Shopping Eusébio, Iara Avelino, o Fashion Down eleva a diversidade, além de ser um importante momento de conscientização.

“O Shopping Eusébio receberá pelo terceiro ano consecutivo para o Fashion Down. Ver a alegria e o brilho nos olhos dos alunos do Namme é extremamente gratificante. Acreditamos que eventos como este são fundamentais para promover a inclusão e mostrar a beleza da diversidade em nossa sociedade,” ela declarou.