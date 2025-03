Patrocinada pela ArcellorMittal, cearense vence Festival Sesi de Robótica

Esta coluna tem dito e repetido: o melhor do Ceará é o cearense. Eis mais uma prova: a equipe de robótica cearense All Might, patrocinada pela ArcelorMittal Pecém, venceu o Prêmio Imagery Award, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília (DF), onde aconteceu a 7ª edição do Festival SESI de Robótica - etapa nacional, que teve início no dia 12.

A vitória da All Might celebra a engenharia atrativa e uma excelente integração entre a estética visual da máquina e a aparência da equipe na modalidade de FRC - FIRST® Robotics Competition, a mais complexa do evento.

"Promover a educação e a inovação são duas frentes de investimento da ArcelorMittal nas nossas ações de Responsabilidade Social. Nós recebemos e celebramos com muita alegria esse resultado, não só pela premiação em si, mas pelo empenho e motivação dos estudantes que contam com o nosso apoio", como disse a gerente geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Pecém, Patrícia Colaferro.

A equipe da All Might foi desafiada a projetar, construir e programar robôs de tamanho industrial, com 55 kg e mais de 1,5 m de altura, para competir em um jogo de arena, por meio de alianças formadas com outros times. Os competidores também teriam de criar uma identidade de equipe, arrecadar fundos, aprimorar as habilidades de trabalho em equipe e promover a STEAM, a categoria de atividade profissional que contempla Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

Experiente em torneios de robótica regionais e nacionais, a All Might disputou 8 jogos, obteve 6 vitórias e duas derrotas, um aproveitamento de 75%. Além da premiação que conquistou, ficou em 14º lugar geral, entre as 59 equipes participantes do torneio, ou seja, está entre as 15 melhores equipes de robótica do Brasil.