Pesquisa da CNI revela: o industrial brasileiro segue desconfiado

Acaba de ser divulgado o índice de confiança dos empresários da indústria brasileira. Neste mês de março, e pelo terceiro mês consecutivos, os industriais demonstram pessimismo. Neste mês, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) passou de 49,1 pontos para 49,2 pontos, segundo informa a Confederação Nacional da Indústria (CNI) em pesquisa divulgada hoje, terça-feira, 18.

Esse leve movimento foi insuficiente para que o indicador ultrapassasse a linha divisória de 50 pontos – que separa confiança de falta de confiança.

Em 2025, os industriais brasileiros ainda não demonstraram confiança. Claudia Perdigão, especialista em Políticas e Indústria da CNI, afirma que o pessimismo dos empresários vem crescendo desde os primeiros sinais de desaceleração da economia, no fim do ano passado.

“O resultado do PIB do 4º trimestre indicou perda de ritmo da atividade econômica, inclusive um pouco mais forte do que o esperado para o período. Isso coloca o empresário em uma situação de desconfiança e de receio. Esse movimento se observa, por exemplo, com a queda do consumo das famílias na passagem do 3º para o 4º trimestre, o que não acontecia há alguns períodos”, analisa.

Um dos dois subíndices do ICEI, o Índice de Condições Atuais caiu 0,4 ponto, para 44 pontos, na passagem de fevereiro para março. A avaliação dos empresários é de que o momento das empresas e da economia brasileira é pior do que era há seis meses.

Já o Índice de Expectativas subiu 0,3 ponto, para 51,8 pontos, o que demonstra que as perspectivas positivas dos para os próximos seis meses aumentaram. Esse resultado, no entanto, é explicado unicamente pelas boas expectativas dos industriais para as empresas, uma vez que a avaliações sobre o futuro próximo da economia continuam negativas.

Claudia Perdigão acredita que o ICEI deve continuar abaixo da linha de 50 pontos nos próximos meses. “Espera-se que 2025 seja, de modo geral, um ano de atividade mais fraca em relação a 2024. Nós ainda estamos sentindo o efeito de uma política monetária restritiva e isso deve continuar nos próximos períodos”, pontua.

Segundo ela, se houver redução de pressões negativas sobre a atividade, o ICEI pode recuperar a sua posição de confiança, mas, por enquanto, a avaliação deve continuar baixa, principalmente no que diz respeito às expectativas sobre a economia brasileira.

O ICEI é uma pesquisa mensal da CNI que mede a confiança dos empresários da indústria. Para esta edição, foram consultadas 1.189 empresas: 455 de pequeno porte; 450 de médio porte; e 284 de grande porte, entre os dias 6 e 12 de março de 2025.