CMA-CGM, que opera Tecon do Mucuripe, compra Santos Brasil

Novidade nos portos brasileiros! A multinacional francesa CMA-CGM, uma das gigantes mundiais da navegação marítima e dona da gestão do Terminal de Contêineres (Tecon) do Porto de Mucuripe, em Fortaleza, assumirá o controle do capital da Santos Brasil, empresa de exploração portuária por meio de operações com contêineres, carga geral, veículos, granéis ou afins, operações de logística integrada e participação em outras sociedades.

Essa operação, fechada no ano passado, foi aprovado pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa da Economia).

O negócio será oficial e definitivamente fechado após o prazo de 15 dias, de acordo com o que estabelece a legislação. Para tornar-se dona da Santos Brasil, a CMA CGM adquiriu 100% da participação do Banco Opportunity. No mercado, estima-se que o valor da transação alcançou R$ 13 bilhões.

A Santos Brasil, com sede em Santos (SP), atua em vários estados brasileiros, sendo operadora do Tecon do porto Vila do Conde, no Pará; do Terminal de Granéis Líquidos do porto de Itaqui, no Maranhão; do Tecon e do TCG (Terminal de Cargas Gerais) de Ibituba, em Santa Catarina; e do Tecon do Porto de Santos, onde opera também o Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA), o Terminal de Veículos (TEV), além do CLIA de Guarujá. Ainda em Santos, a Santos Brasil tem uma Central de Distribuição.

A CGA-CGM tem escalado no Mucuripe navios especiais exclusivos para o transporte semanal de frutas produzidas no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e na Bahia e destinadas aos mercados da Europa.