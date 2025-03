Fortescue mobiliza Pecém para o Hidrogênio Verde

Para quem duvida do projeto de produção de hidrogênio verde da Fortescue: a empresa australiana concluiu o primeiro ciclo de encontros voltados para a transição energética justa no território do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

Como parte do Plano de Engajamento Social da companhia, foram realizadas duas edições do Workshop Construção de Cenários Futuros para a Transição Energética Justa, em Caucaia, entre fevereiro e março, reunindo diversos atores locais e regionais para um diálogo aberto sobre inclusão produtiva, respeito às diversidades regionais e valorização dos saberes locais.

Ao evento de encerramento das atividades, compareceu o primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), empresário Carlos Prado.

Os workshops tiveram como objetivo ampliar a participação social no debate sobre o tema, agregando diferentes perspectivas. Durante os encontros, representantes do governo, setor empresarial, academia, organizações não-governamentais, comunidade local e povos originários puderam compartilhar suas expectativas e contribuições em favor da transição energética justa na região.

Para Hugo Diogo, gerente regional de Comunidades e Performance Social da Fortescue, essa agenda representa o início de um movimento colaborativo entre as instituições participantes, gerando compromisso e confiança entre as partes.

“A agenda foi pensada para ser dinâmica e participativa, conectando diferentes públicos e iniciativas, e fortalecendo parcerias estratégicas. O objetivo é construir um grupo coeso, capaz de atuar em suas respectivas áreas e em conjunto para viabilizar a transformação energética justa”, disse ele.

Além dos workshops com a comunidade, a Fortescue também promoveu reuniões técnicas institucionais com órgãos de regulação. Houve uma reunião técnica com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, durante a qual os times de Engenharia, Qualidade e Saúde e Segurança da companhia apresentaram a configuração atual do projeto de hidrogênio verde, assim como as diretrizes de segurança e gestão de incêndios. O encontro permitiu alinhar normas e melhores práticas em conjunto, contribuindo para a gestão segura e eficiente do empreendimento.

Executivos da Fortescue também se reuniram com diretores da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) para dar continuidade ao processo de licenciamento ambiental do projeto. A colaboração com a instituição é fundamental para garantir o entendimento da evolução do empreendimento e construir estratégias de licenciamento que promovam boas práticas de gestão e sustentabilidade.