Construção do Norte e Nordeste reúne-se hoje em Fortaleza

Hoje, quinta-feira, 20, às 9 horas, no principal auditório da Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), o universo da construção civil das regiões Norte e Nordeste estará reunida para debater seus desafios e suas oportunidades. Essa reunião de cúpula, organizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) do Ceará, presidido pelo empresário Patriolino Dias, não é um evento qualquer: a ele comparecerão, além do governador Elmano de Freitas e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias; o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira, e o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Renato Correia.

Denominada Summit CBIC Norte e Nordeste 2025, essa reunião acontecerá, por coincidência, no momento em que – de olho na sua popularidade que está em níveis muito baixos – o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deseja incrementar a política de financiamento do programa Minha Casa, Minha Vida. Isto se dará, se tudo der certo, pelo aumento de R$ 8 mil para R$ 12 mil da renda mensal dos interessados em adquirir sua casa própria.

Não para aí a intenção de Lula, pois ele quer, também, extinguir uma chaga nacional, reduzindo a zero o número das residências sem banheiro. Para isso, juntaram-se os ministérios das Cidades e da Fazenda, que estudam, na velocidade eleitoral, uma política de crédito a juros especiais – a ser administrada pela Caixa Econômica – voltada para esse objetivo.

Anfitrião da Summit CBIC Norte e Nordeste deste ano, Patriolino Dias destaca, com palavras elogiosas, a decisão do governo de ampliar e engordar o Minha Casa, Minha Vida, que tem sido, no Ceará e Brasil afora, importante base de apoio da atividade das empresas construtoras, que são empregadoras intensivas de mão de obra. E aqui está a prova: nos últimos cinco anos, ou seja, desde 2020, quando a pandemia da Covid 19 chegou ao Brasil, a construção civil criou, em todo o país, 800.378 novos empregos. O número de trabalhadores formais, que no início de 2020 era de 2, 058 milhões, saltou para 2,858 milhões no final de 2024, o que quer dizer um aumento de 38,8% em apenas cinco anos.

De acordo com a Agência Brasil, a construção civil cresceu 4,1% em 2024. Para este ano, a expectativa é de uma nova alta, desta vez de 2,3%, segundo previsões iniciais da CBIC contidas no seu relatório Desempenho da Construção Civil em 2024 e Perspectivas para 2025.

Segundo, a CBIC, o resultado se deveu a fatores como o aquecimento do mercado imobiliário pela retomada de obras do Programa Minha Casa, Minha Vida; obras em função do ano eleitoral; dinamismo do mercado de trabalho; e melhor desempenho da economia brasileira.

Os líderes da construção civil nos estados do Norte e do Nordeste que hoje se encontram aqui para a reunião de cúpula da CBIC regional – se forem sensíveis e perspicazes, e o são, certamente – observarão, passeando pelas Avenidas de Fortaleza – o nível a que chegaram as construtoras cearenses. Isto pode ser medido pelo alto padrão arquitetônico dos edifícios residenciais e comerciais desta que é a quarta capital do país em população.

“Teremos, ao longo da reunião de hoje, uma troca de informações e de experiências dos construtores nortistas e nordestinos, e é esta interação uma das causas do crescimento do setor no nível regional. Outra boa causa é a qualidade de nossa arquitetura, que, antenada e atualizada com o que de melhor há no mundo, oferece hoje ao consumidor imóveis de padrão internacional”, como disse a esta coluna o presidente do Sinduscon-Ceará.

Patriolino Dias fez questão de destacar, ainda, o interesse do governo federal de ampliar o raio de ação do Minha Casa, Minha Vida. De acordo com ele, “é uma boa e oportuna ideia, pois agregará ao programa uma faixa de público que está muito interessada em comprar sua casa própria, e essa novidade chegará em boa hora”.