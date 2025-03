Carmais Seminovos realiza feirão outlet com ofertas em mais de 200 modelos

A Carmais Seminovos realiza, até o próximo sábado, 22 de março, o Outlet Carmais Seminovos, um dos maiores eventos do ano para quem busca um veículo seminovo com preços exclusivos e condições especiais. Mais de 200 modelos multimarcas estão disponíveis com descontos de até 20% abaixo da tabela FIPE.

O evento acontece na unidade Carmais Seminovos da Av. Barão de Studart, 1846, em Fortaleza. O atendimento será das 8 às 18h, nesta sexta-feira (21), e das 8h às 16h no dia 22 (sábado).

Todos os veículos ofertados contam com garantia e laudo cautelar, reforçando o compromisso da Carmais com a qualidade e a procedência dos seminovos comercializados. Além dos preços exclusivos, a Carmais Seminovos preparou um benefício especial: os clientes que fecharem negócio durante o evento sairão com o tanque cheio, conforme as condições disponíveis na concessionária.

“As vantagens são automóveis com preço abaixo da tabela FIPE, com garantia, com laudo cautelar e tanque cheio. É o maior estoque de Fortaleza, tendo uma equipe preparada e o melhor atendimento. Grande oportunidade de adquirir um seminovo com garantia e qualidade. No sábado, o plantão será até às 16 horas”, conta Antonio Nina, diretor de seminovos do Grupo Carmais.

Essa é a oportunidade ideal para aproveitar as melhores ofertas do ano e garantir um seminovo com segurança, procedência e vantagens exclusivas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (85) 3306-8889 e (85) 98126-3833 (WhatsApp).

Mais informações



Site: https://carmaisseminovos.com.br/

Instagram: @carmaisseminovos

Endereço: Av. Barão de Studart, 1846 - Aldeota, Fortaleza-CE

Telefone: (85) 3306-8889

Whatsapp: (85) 98126-3833