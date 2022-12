Nova alça de acesso à Av. do Aeroporto será liberada neste sábado (10)

Os mortoristas que trafegam pela Av. Bernardo Manuel e precisam acessar a Av. Senador Carlos Jereissati (Av. do Aeroporto), sentido Montese, poderão utilizar a nova alça de acesso à via, a partir deste sábado (10).

A obra, executada Secretaria pela Infraestrutura do Ceará (Seinfra), substitui a antiga alça, que foi desativada para a implantação do VLT Ramal Aeroporto.

Lucio Gomes Secretário da Infraestrutura “Estamos entregando não só uma melhoria ao trânsito local, mas também permitindo o avanço das obras do novo ramal do VLT. Em breve, a mobilidade urbana nessa área, que dá acesso ao Aeroporto de Fortaleza, ganhará outro reforço rápido, seguro e confortável para o deslocamento das pessoas que moram aqui e visitam nossa cidade”

O trajeto conta com duas faixas de aceleração e trânsito livre, visto que não há mais conflito com a outra alça existente na avenida. A medida deve evitar congestionamento no local, melhorando o fluxo de veículos na região.