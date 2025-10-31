Diário do Nordeste
Ceará

Entenda impasse que envolve denúncias de ilegalidade de obra em terreno do Aeroporto de Fortaleza

A Aerotrópolis disse que as atividades do empreendimento foram devidamente licenciadas pela Semace, por meio da licença.

Thatiany Nascimento 17 de Outubro de 2025
Vista parcial de entrada da obra onde seria construído um centro logístico ao lado do aeroporto de Fortaleza.

Negócios

Governo cria grupo de trabalho para apurar irregularidades em obra na área do Aeroporto de Fortaleza

Prazo para apuração das denúncias é de 60 dias

Paloma Vargas 04 de Outubro de 2025
Foto que contém área de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins

Negócios

Crise na aviação deve manter demanda de passageiros no aeroporto de Fortaleza estagnada até 2028, diz Fraport

Retomada lenta da atividade aeroportuária após a pandemia ainda causa efeitos até em Frankfurt, sede global da empresa

Luciano Rodrigues 27 de Setembro de 2025
Foto que contém Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil

Negócios

Fraport negocia com investidores construção de hotel no Aeroporto de Fortaleza

A informação foi confirmada por Andreea Pal, CEO da companhia

Luciano Rodrigues 18 de Setembro de 2025
Placa de sinalização informando a mudança

Ceará

Avenida do Aeroporto de Fortaleza terá limite de velocidade reduzido neste mês; veja detalhes

Período de testes na Av. senador Carlos Jereissati começa na sexta-feira (22) e terá duração de 60 dias

Lucas Monteiro 17 de Agosto de 2025
Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
Foto da fachada do Aeroporto Internacional de Fortaleza

Opinião

Com pista mais curta, voo internacional de Recife abastecerá em Fortaleza rumo a Europa

Estratégia é decolar com combustível suficiente para vir até Fortaleza

Foto frontal Igor Pires
Igor Pires 10 de Julho de 2025
Imagem mostra parcialmente um canteiro de obras do complexo logístico do Aeroporto de Fortaleza

Negócios

Aeroporto de Fortaleza terá complexo logístico de R$ 200 milhões em área de 88 campos de futebol

Semace afirmou que área desmatada para construção de complexo não abrigava flora em extinção

Paloma Vargas 05 de Junho de 2025
Aeronave segue em direção ao Ceará

Ceará

Saiba como acompanhar voo de brasileiros deportados dos EUA que chega ao Ceará

Plataformas transmitem tempo real e até aterrizagens do Aeroporto de Fortaleza

Redação 07 de Fevereiro de 2025
Cães farejadores encontraram produtos ilícitos em encomendas

Segurança

Receita Federal apreende 'droga do amor' e ampolas de mounjaro no Aeroporto de Fortaleza

O remédio utilizado para o tratamento de diabetes não pode ser importado por pessoas jurídicas, segundo a Anvisa

Redação 28 de Janeiro de 2025
