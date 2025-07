Com pista mais curta, voo internacional de Recife abastecerá em Fortaleza rumo a Europa

O voo da Azul entre Recife e Madri (Azul 8000) decolou por volta das 19h rumo a Fortaleza para abastecimento antes de cruzar o Atlântico. A aeronave pousou na capital cearense 20h40min desta quinta-feira (10).

Isso acontece porque o aeroporto dos Guararapes está operando com apenas 2.251 m disponíveis para decolagem (cabeceira 18), penalizando bastante a operação de aeronaves pesadas, como é o caso do voo para a Espanha da Azul, operado pelo 767-300 da Euroatlantic.

Legenda: A aeronave saiu de Recife por volta das 19h e pousou por volta das 20h40 em Fortaleza

Para não cancelar o voo, a estratégia então é decolar com combustível suficiente para vir até Fortaleza, reabastecer e daqui, seguir viagem. A pista de Fortaleza possui 2.755m e está totalmente disponível para operações.

O problema em Recife foi causado por desagregação de pavimento, tornando impraticáveis os últimos 500 metros da cabeceira 18 que, normalmente, tem disponíveis 2751 metros. A desagregação do pavimento tem ligação com as chuvas em Recife.

No caso de voos da TAP, pela menor pista disponível, não se sabe se pelo problema na pista, operam hoje (10/07) A321 Neo LR, aeronave de 1 corredor que é mais leve, logo conseguem operar em menores pistas.

Ainda a saber se será possível decolarem de Recife direto para Lisboa.

Resposta AZUL

São Paulo, 10 de julho de 2025 - A Azul informa que, devido a restrições operacionais da pista do aeroporto de Recife, fato alheio à vontade da Companhia, o voo AD8000 (Recife-Madri) desta quinta-feira, dia 10, fará uma parada técnica em Fortaleza, onde a aeronave reabastecerá e seguirá até seu destino final.

A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que a medida foi necessária para evitar limitação no número de Clientes embarcados, assim como garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia.

Nota DECEA

Q) SBRE/QMRLC/IV/NBO /A /000/999/0808S03455W005 RWY 18 FST 500M E RWY 36 ULTIMOS 410M CLSD PARA TKOF DEVIDO DESAGREGACAO DE PAVIMENTO

ORIGEM: SDIA FD7AD843

Q) SBRE/QMDCH/IV/NBO /A /000/999/0808S03455W005 DIST DECLARADAS RWY 18/36 MODIFICADO PARA: TORA TODA ASDA LDA RWY 18 2251M 2251M 2251M 2751M RWY 36 2341M 2341M 2341M 2751M

ORIGEM: SDIA EF62F2CA