Azul cancela na mesma semana dois voos entre Recife e Madri por problemas técnicos

A Azul cancelou dois voos entre Recife e Madri, na Espanha, nesta semana por problemas técnicos. O Boeing 767-300, que opera os voos para a Azul, é alugado pela companhia europeia EuroAtlantic numa modalidade de wet leasing, quando a tripulação estrangeira opera o voo para a companhia brasileira.

O primeiro cancelamento ocorreu no voo inaugural na terça-feira (10). O segundo voo cancelado foi nessa quinta-feira (12).

Na quinta, após um atraso de cerca de 4h, o voo decolou às 23h25, e logo após alguns minutos, orbitou sobre o oceano bem próximo da capital pernambucana.

“A Azul informa que a tripulação do voo AD8000 (Recife-Madri) desta quinta-feira, dia 12, operado pela EuroAtlantic Airways, solicitou retorno ao aeroporto de Recife, devido a questões técnicas. A decisão se deu de forma preventiva, de acordo com protocolos de segurança operacional. O pouso aconteceu sem qualquer intercorrência e os Clientes foram desembarcados normalmente e em total segurança”, informou a Azul.

Segundo a companhia aérea, todos os passageiros foram devidamente assistidos, conforme previsto na Resolução 400 da Anac e haverá um voo extra para atendimento aos passageiros nesta sexta-feira (13), às 19h10, horário de Brasília. “A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial da Companhia”.

O que teria ocorrido

Via fontes não oficiais, o motivo técnico do problema no voo dessa quinta, teria relação com pane nos slats, parte frontal da asa que se desloca para acelerar o fluido sobre a asa, gerando mais sustentação.

Os slats, porém, só são empregados em pousos e decolagens. Durante etapas de maiores altitudes, eles não fazem papel algum, de forma que o tempo que a aeronave passou em órbita (algumas horas) próximo a Recife apenas serviu para que o Boeing 767-300 alijasse combustível e enquadrasse seu peso para um valor menor que o máximo permitido para pouso.

Possivelmente, os slats não puderam ser recolhidos, impedindo a evolução do voo. Foi o segundo voo afetado por manutenções não previstas em aeronaves alugadas pela Azul, gerando críticas nacionais à operação.

Voo inaugural também cancelado

O voo inaugural da Azul entre Recife e Madri, que decolou na última terça-feira (10), também foi cancelado alguns poucos minutos após a decolagem e passou a realizar órbitas sobre o oceano bem próximo da capital de Pernambuco.

O motivo de ter descontinuado o voo foi provavelmente devido à falha nos hipersustentadores das asas, os flaps, possivelmente não tendo retraído após a decolagem.

Os flaps são “baixados” parcialmente para a decolagem e retraídos alguns minutos após, quando a aeronave está mais veloz e tem naturalmente mais sustentação.

O voo permaneceu no ar por quase 2 horas, consumindo combustível para reduzir peso e pousar em segurança.

Parte dos passageiros precisou ir até Campinas para seguir viagem a Madri, bem como alguns passageiros teriam sido acomodados pela companhia TAP em Recife mesmo.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.