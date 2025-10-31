Diário do Nordeste
Placa de sinalização informando a mudança

Ceará

Avenida do Aeroporto de Fortaleza terá limite de velocidade reduzido neste mês; veja detalhes

Período de testes na Av. senador Carlos Jereissati começa na sexta-feira (22) e terá duração de 60 dias

Lucas Monteiro 17 de Agosto de 2025
Viaduto obras

Ceará

Nova alça de acesso à Av. do Aeroporto será liberada neste sábado (10)

O trajeto ligará a Av. Bernardo Manuel com a Av. Senador Carlos Jereissati (Av. do Aeroporto)

Redação 09 de Dezembro de 2022
Obras do VLT Ramal Aeroporto

Ceará

Alça de acesso à avenida do Aeroporto será desativada para obras de novo ramal do VLT; veja desvios

Uma nova alça substituirá a atual e deve ser entregue ainda na primeira quinzena deste mês

Redação 08 de Novembro de 2022
trânsito na avenida washington soares, em fortaleza

Projeto Comprova

Mensagem que circula sobre mudança na fiscalização da Washington Soares é falsa, diz Detran

Conteúdo da mensagem é o mesmo utilizado para disseminar fake news em outras cidades brasileiras

Redação 20 de Outubro de 2021

Segurança

Mulher fica ferida depois de pular de ônibus em movimento durante assalto na Serrinha

O caso foi registrado na Avenida Senador Carlos Jereissati. Segundo a Polícia Civil, cinco indivíduos armados com faca entraram no transporte e anunciaram o assalto

Redação 29 de Agosto de 2020

Segurança

Passageiro avisa à Guarda Municipal sobre assalto a ônibus e recupera objetos; quatro são capturados

Eles foram encontrados após a vítimas indicar para os agentes o local onde os adolescentes desceram após o assalto ao coletivo que faz a linha Siqueira/Papicu/Aeroporto

Redação 20 de Junho de 2020