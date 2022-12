Por meio de cartinha ao Papai Noel, Bombeiros realizam sonho de criança em Iguatu; veja fotos

João, um garoto de 5 anos que reside em Iguatu, no Interior do Ceará, ganhou o presente de Natal antecipado neste ano. Por meio de uma cartinha enviada ao papai Noel, a criança pediu para ganhar uma farda do Corpo de Bombeiros.

O garoto não esperava que o sonho escrito na cartinha fosse realizado além de suas expectativas. Ele ganhou não só uma camisa e um boné da corporação, como também teve a experiência de conhecer os profissionais de serviço, brincar de bombeiro utilizando o canhão da viatura e receber outros presentes.

"Missão cumprida", comemorou a equipe dos Bombeiros em Iguatu.

Veja as fotos

Foto: Divulgação/CBMCE

Foto: Divulgação/CBMCE

Foto: Divulgação/CBMCE

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE