VLT Castelão, Metrô e hospitais regionais: quais ações Elmano prometeu na Alece para 2026

Governador projeta entregas no último ano do mandato e em meio ao calendário eleitoral.

Elmano durante entrevista coletiva na Assembleia Legislativa do Ceará. Ao lado dele, aliados como a vice-governadora, Jade Romero, e o presidente da Alece, Romeu Aldigueri.
Legenda: Elmano de Freitas sinalizou suas prioridades na gestão para 2026.
Foto: Fabiane de Paula.

Na reabertura do ano legislativo, o governador Elmano de Freitas (PT) destacou resultados do Executivo em 2025 e enumerou compromissos para este ano. Com as eleições no horizonte, o petista deve correr contra o relógio para conseguir participar das entregas até o prazo-limite da Justiça Eleitoral. 

Segundo ele, as ações englobam mobilidade urbana, ampliação da rede hospitalar, investimentos em infraestrutura e reforço de políticas sociais e de segurança pública. O planejamento consta na mensagem governamental lida pelo petista diante dos parlamentares, nesta segunda-feira (2), na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Elmano confirmou a entrega, ainda em fevereiro, do trecho do VLT que liga a Estação Expedicionários ao Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Além disso, ele anunciou o avanço do novo trecho do VLT até o Castelão, obra em andamento com conclusão prevista para 2026, quando Fortaleza receberá a Copa do Mundo Feminina de Futebol.

Outro projeto estruturante citado pelo governador foi a Linha Leste do Metrô de Fortaleza. De acordo com Elmano, mais de mil operários atuam nas frentes de trabalho atualmente, com as escavações avançando em direção à estação Nunes Valente e, posteriormente, ao Papicu.

Saúde

Na área da saúde, o governador reafirmou que este ano será dedicado à conclusão e ao fortalecimento de hospitais regionais, uma das principais promessas de campanha do petista.

Entre as prioridades estão a entrega do Hospital Regional do Sertão de Crateús — que já ultrapassou 40% de execução — e o avanço das unidades do Centro-Sul e do Maciço de Baturité, cujas obras tiveram início em 2025. 

Elmano também citou a ampliação e o reforço do Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza, e a consolidação da gestão do Hospital Regional de Itapipoca.

Durante a coletiva de imprensa, o governador acrescentou que pretende acelerar as obras do Hospital de Iguatu e concluir o Hospital de Baturité. Também mencionou a aquisição do terreno onde será construído o Hospital Universitário do Cariri.

O governador destacou o impacto do Hospital Universitário do Ceará, inaugurado no ano passado, que somou cerca de 78 mil atendimentos em nove meses, além de contar com mais de 450 dos 832 leitos habilitados.

"Esse cuidado aprimorado, com a possibilidade de oferecer tratamentos complexos mais perto de casa e realizar ações de socorro mais rápidas, será ampliado nos próximos anos", completou.

Parceria municipal

Elmano reafirmou a meta de universalizar o programa Sinalize, voltado à pavimentação urbana, em todos os 184 municípios cearenses. Segundo ele, o critério para as parcerias segue sendo técnico, independentemente de alinhamento partidário entre Estado e prefeituras. Além disso, anunciou o lançamento, nas próximas semanas, de um novo programa estadual de estradas, ampliando a malha viária que já soma mais de 9,3 mil quilômetros pavimentados.

No balanço econômico, o governador citou o investimento público recorde de R$ 4,8 bilhões em 2025, a geração aproximada de 50 mil empregos no ano e o crescimento do PIB estadual acima da média nacional. 

O político ressaltou que, pela primeira vez, o número de trabalhadores com carteira assinada no Ceará superou o de beneficiários do Bolsa Família. Para 2026, a expectativa é manter a atração de investimentos privados, como o polo automotivo de Horizonte e grandes data centers, além do início das atividades do ITA Ceará.

Na educação, o governador prometeu concurso público para professores da rede estadual ainda em 2026, com a meta de reduzir a dependência de contratos temporários e avançar na universalização do ensino em tempo integral. Ele também reiterou a continuidade de políticas como a expansão de escolas de tempo integral e a entrega de tablets aos estudantes.

