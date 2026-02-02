'Não cabe fazer pirotecnica e espalhar falso terror na internet', diz Elmano sobre segurança pública

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), criticou quem faz alarmismo nas redes sociais sobre a situação da segurança pública estadual. Ele ressaltou que o enfrentamento à criminalidade exige investimentos e trabalho articulado, não desinformação. A declaração foi dada nesta segunda-feira (2), durante a leitura da Mensagem Governamental de 2026 na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O chefe do Executivo estadual apresentou um balanço das políticas adotadas ao longo de 2025 e projetou medidas para o último ano do mandato.

“A Segurança Pública é uma área sensível e que precisa ser encarada com muita coragem. Não é fazendo pirotecnia ou espalhando um falso terror na internet que vamos vencer. É com trabalho, inteligência, estratégia e união de forças. Este desafio, que é nacional, tem nos afetado profundamente. E esta é uma responsabilidade que exige firme cooperação entre os três poderes”, disse o governador, sem citar a quem fazia referência na crítica.

Investimentos na Segurança Pública

No discurso aos parlamentares, Elmano destacou a ampliação do efetivo e os investimentos realizados na área desde 2023, seu primeiro ano de mandato. Segundo ele, mais de 3 mil agentes foram incorporados às forças de segurança estaduais Ele destacou ainda que pretende incorporar aos quadros estaduais mais 2 mil novos profissionais.

“Posso adiantar ainda que vamos convocar todos os aprovados no atual concurso para soldado da PM”, completou.

Veja também PontoPoder Alece abre ano do Legislativo com reajuste do piso dos professores como 1ª pauta e eleições no radar PontoPoder Elmano anuncia concurso para professores da rede estadual do Ceará em 2026

Em seu balanço de ações realizadas, o governador citou a entrega de cerca de 4 mil armamentos, mil viaturas, dez novas delegacias e onze bases do Raio. Ele destacou que o Estado registrou, em 2025, redução de 7,7% nos crimes violentos letais intencionais, queda de 21,9% nos crimes violentos contra o patrimônio e diminuição de 21,1% no roubo de celulares. No mesmo período, houve aumento de 13% na apreensão de armas de fogo e crescimento de 96,1% nas prisões de integrantes de organizações criminosas.

Elmano também citou o bloqueio de mais de R$ 2,2 bilhões como parte da estratégia de sufocar financeiramente o crime organizado.