'Não cabe fazer pirotecnica e espalhar falso terror na internet', diz Elmano sobre segurança pública
O governador apresentou um balanço da segurança pública e criticou o que chamou de alarmismo sobre a criminalidade no Estado.
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), criticou quem faz alarmismo nas redes sociais sobre a situação da segurança pública estadual. Ele ressaltou que o enfrentamento à criminalidade exige investimentos e trabalho articulado, não desinformação. A declaração foi dada nesta segunda-feira (2), durante a leitura da Mensagem Governamental de 2026 na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O chefe do Executivo estadual apresentou um balanço das políticas adotadas ao longo de 2025 e projetou medidas para o último ano do mandato.
“A Segurança Pública é uma área sensível e que precisa ser encarada com muita coragem. Não é fazendo pirotecnia ou espalhando um falso terror na internet que vamos vencer. É com trabalho, inteligência, estratégia e união de forças. Este desafio, que é nacional, tem nos afetado profundamente. E esta é uma responsabilidade que exige firme cooperação entre os três poderes”, disse o governador, sem citar a quem fazia referência na crítica.
Investimentos na Segurança Pública
No discurso aos parlamentares, Elmano destacou a ampliação do efetivo e os investimentos realizados na área desde 2023, seu primeiro ano de mandato. Segundo ele, mais de 3 mil agentes foram incorporados às forças de segurança estaduais Ele destacou ainda que pretende incorporar aos quadros estaduais mais 2 mil novos profissionais.
“Posso adiantar ainda que vamos convocar todos os aprovados no atual concurso para soldado da PM”, completou.
Em seu balanço de ações realizadas, o governador citou a entrega de cerca de 4 mil armamentos, mil viaturas, dez novas delegacias e onze bases do Raio. Ele destacou que o Estado registrou, em 2025, redução de 7,7% nos crimes violentos letais intencionais, queda de 21,9% nos crimes violentos contra o patrimônio e diminuição de 21,1% no roubo de celulares. No mesmo período, houve aumento de 13% na apreensão de armas de fogo e crescimento de 96,1% nas prisões de integrantes de organizações criminosas.
Elmano também citou o bloqueio de mais de R$ 2,2 bilhões como parte da estratégia de sufocar financeiramente o crime organizado.