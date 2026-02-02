Diário do Nordeste
Elmano anuncia concurso para professores da rede estadual do Ceará em 2026

O governador comunicou o novo processo seletivo durante a leitura da Mensagem Governamental na Alece.

Escrito por
Milenna Murta* e Marcos Moreira producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:21)
PontoPoder
Elmano, homem pardo de cabelos grisalhos e óculos quadrado, usando terno azul e roupa branca. Ele segura um papel branco enquanto está discursando.
Legenda: A participação do chefe do Legislativo marca o retorno dos trabalhos no Plenário 13 de Maio.
Foto: Fabiane de Paula.

O governador Elmano de Freitas anunciou nesta segunda-feira (2), na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a autorização para que seja realizado um novo concurso público para professores da rede de ensino estadual do Ceará em 2026.

A novidade foi apresentada durante a leitura da Mensagem Governamental, que marca a instalação da 4ª sessão legislativa da 31ª Legislatura e a abertura do ano no Legislativo Estadual.

No decorrer do anúncio, o governador apontou o plano de carreira do Ceará como "o melhor do país" e reforçou que o processo seletivo escolherá "os melhores" profissionais. O chefe do Legislativo não relevou a data prevista para o concurso.

Teremos professores concursados, efetivos, com plano de carreira - e é assim que queremos, porque temos o melhor plano de carreira do magistério de estado do País. E, portanto, é nisso que eu acredito: selecionar os melhores e as melhores. Nós já temos uma rede que tem mais de 250 doutores, tem mais de 7 mil especialistas e tem mais de 2 mil mestres. E vamos ter cada vez mais
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

Durante coletiva de imprensa realizada após o anúncio oficial, Elmano afirmou que o governo abrirá um significativo número de vagas para a categoria de professores efetivos, e reforçou que os interessados em participar já podem dar início aos estudos para a seleção.

Não foi revelado, entretanto, um quantitativo específico dos novos cargos a serem ocupados por esses profissionais da educação.

O governador também apontou o desejo de reduzir os profissionais da educação que estão trabalhando como educadores temporários, para que "praticamente todas" essas vagas sejam ocupadas pelos professores concursados e efetivos.

"Por que é que eu falo de quase todos? Porque [o professor temporário] é uma categoria e, muitas vezes, também, nós temos necessidade de professores temporários para cobrir férias, para cobrir determinados momentos em que é preciso ter um temporário. Mas o máximo que a gente puder ter como professor concursado efetivo, esse é o nosso objetivo", declarou o chefe do Legislativo à imprensa.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

