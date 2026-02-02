Evandro quer levar proposta de 'tarifa zero' no transporte público de Fortaleza para Lula

O prefeito Evandro Leitão (PT) disse, nesta segunda-feira (2), que quer "construir" junto ao Governo Lula (PT) uma proposta para implementar a 'tarifa zero' no transporte coletivo da capital cearense. Durante a solenidade de abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza, ele disse que esse é um dos temas que quer tratar em audiência com o presidente — que ainda será solicitada.

"Vou solicitar a audiência com o presidente no sentido que a gente possa construir e aprofundar (a proposta) e Fortaleza (possa) ser uma das primeiras capitais, se não a primeira, a ter a tarifa zero", ressaltou o prefeito. Ele reforçou ainda que, em 2026, irá "abrir tratativas com o governo federal, porque o governo federal tem que estar inserido".

Ele disse ser favorável à proposta dos vereadores de Fortaleza para implementar a tarifa zero, que reúne 23 assinaturas de parlamentares e tramita desde dezembro na Casa, mas que é preciso ter "cautela" e "prudência", devido às repercussões financeiras que a iniciativa terá para os cofres públicos.

Por isso, além do governo federal, Evandro disse querer tratar do tema também com o Governo do Ceará, em busca de apoio para efetivar a medida. Ele citou exemplos de outras cidades cearenses que zeraram a passagem, como Caucaia, Eusébio e Maracanaú.

"Mas uma coisa são as cidades menores, outra coisa é pegar uma cidade com 313 quilômetros quadrados, como Fortaleza. Uma cidade com 2,6 milhões de pessoas e 550 mil usuários de ônibus. A gente tem que ter muita cautela, responsabilidade, prudência para que a gente possa avançar", ressaltou.

Essa não é a primeira vez que Evandro Leitão fala sobre o desejo de zerar a tarifa do transporte coletivo. Em dezembro do ano passado, em entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, ele falou sobre a prioridade desta discussão para 2026. “Nós vamos, no próximo ano, sentar e discutir”, declarou.

“Claro, que essa é uma discussão que merece um amplo debate, porque também não podemos ser irresponsáveis para inviabilizar os cofres públicos, o erário. Mas não irei me furtar de sentar, dialogar e conversar para ver se a gente entra no entendimento”, continuou.

Tarifa Zero em discussão na Câmara de Vereadores

A vereadora Adriana Gerônimo (Psol) apresentou, em dezembro, um projeto de lei complementar que visa a implementação da tarifa zero. Ela sugere a criação de um fundo municipal para financiar a mobilidade urbana e uma taxa de transporte público a ser arcada por empresas instaladas no município e por outras fontes.

A proposição protocolada pela parlamentar teve origem na iniciativa do movimento “Busão 0800”, que milita nesse tema na cidade.

Além de Gerônimo, assinaram a matéria legisladores de situação e oposição, de partidos como PT, Psol, Avante, PDT, Mobiliza, PL, PRD, PP, Agir, Cidadania e União Brasil.

Um dos defensores da medida tem sido o vereador Aglaylson (PT), vice-líder de Evandro. Ainda em dezembro, ele defendeu que a iniciativa é necessário para Fortaleza. "Hoje, o sistema de transporte, a tendência é que ele se torne mais caro e piore o serviço oferecido para a população. A forma que ele está montado não atende à população", discorreu, frisando que essa discussão é relativa ao direito à cidade.

Durante a solenidade desta segunda, Evandro mencionou que recebeu Aglayson e o deputado federal Jilmar Tatoo (PT-SP), que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero na Câmara dos Deputados, para discutir o tema.