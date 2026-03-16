Bolsonaro está 'inchado' e 'irritado' em hospital, diz Carlos

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) usou as redes sociais na noite desse domingo (15) para atualizar o estado de saúde do pai, Jair Bolsonaro. Após visita no Hospital DF Star, em Brasília, Carlos disse que o ex-presidente está "inchado" devido aos antibióticos e "naturalmente irritado".

Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há três dias, diagnosticado com um quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral.

"Seu corpo está visivelmente muito inchado, em razão dos antibióticos, e seu estado psicológico segue naturalmente irritado diante de tudo o que está acontecendo", escreveu Carlos.

Segundo o ex-vereador, Bolsonaro poderia ter morrido se não tivesse recebido atendimento médico rápido.

"Conversei com os médicos, que foram muito claros: mais uma ou duas horas no estado em que ele se encontrava e, muito provavelmente, a morte teria ocorrido. E sabemos que é exatamente isso que os canalhas querem", continuou na publicação.

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Para "preservar a vida" do pai, Carlos voltou a pedir que Bolsonaro seja transferido para a prisão domiciliar.

“O dia de hoje é, mais uma vez, extremamente doloroso. Um homem que jamais desviou um centavo dos cofres públicos encontra-se preso, enquanto verdadeiros bandidos estão soltos e dando ordens no Brasil", finalizou.

Estado de saúde de Bolsonaro

Bolsonaro foi internado no DF Star, na última sexta-feira (13), após sentir náuseas, febre e calafrios. Após passar por uma bateria de exames, ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e segue em tratamento com antibióticos.

Segundo o último boletim médico divulgado no domingo (15), o político segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ainda não tem previsão de alta.

O comunicado apontou ainda "nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue" e necessidade de ampliar a cobertura de antibióticos.

O ex-presidente estava preso desde janeiro no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", onde cumpre pena de 27 anos e três meses de detenção por tentativa de golpe de Estado.