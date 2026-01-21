Disputa pelo União Progressista: Elmano diz respeitar divisão interna e defende vontade da maioria

O governador Elmano de Freitas (PT) disse respeitar a divisão interna na federação União Progressista entre a base governista e a oposição no Ceará, ao mesmo tempo que defende a prevalência da vontade da maioria na disputa. As declarações foram dadas nesta terça-feira (21), cinco dias depois do político se reunir com aliados do arranjo partidário.

Na última sexta-feira (16), Elmano recebeu os deputados federais Fernanda Pessoa (União), Moses Rodrigues (União) e AJ Albuquerque (PP), que também preside o PP Ceará, no Palácio da Abolição. O trio integra a ala governista e crava o apoio à reeleição do mandatário.

Em contraponto, há um núcleo da federação formado por opositores declarados, como Capitão Wagner (União), atual presidente do União Ceará; o deputado federal Danilo Forte (União), e o ex-prefeito Roberto Cláudio (União). Ambos defendem que o arranjo ficará com a oposição e ao lado da possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Estado.

Em coletiva de imprensa nesta quarta, durante evento para entrega de 29 viaturas da Patrulha Maria da Penha, Elmano de Freitas reforçou que está ciente das duas alas do União, mas a ideia é seguir conversando com o grupo.

“É raro um partido que não tenha diferenças, que não tenha grupos internos. O União também (tem), e eu entendo, tenho respeito por isso e acho que devemos dialogar, e vai chegar uma hora em que uma maioria vai se estabelecer”, pontuou o governador.

Em paralelo, Elmano disse ter uma “perspectiva positiva” para o fim das indefinições da federação, ao ressaltar que o PP já faz parte da aliança governista. Para o chefe do Executivo estadual, a posição da maioria deve prevalecer.

“Em uma situação de bancada federal, na Federação tem três deputados federais defendendo a aliança conosco. E tem dois deputados federais defendendo a aliança com a oposição. Então, acho que é algo que vai se resolver no momento correto. Qual é o momento correto? Quem diz é o partido” Elmano de Freitas Governador do Ceará

CRÍTICAS À OPOSIÇÃO

Ainda na coletiva do evento, Elmano reforçou críticas à ala oposicionista ao ser questionado sobre a postura do grupo contrário ao Executivo estadual. Acerca do assunto, o governador cobrou que o campo “faça mais” pelo debate público com apresentação de propostas.

“Quando chegar o processo eleitoral, a oposição vai dizer o que fizemos ou não fizemos, e nós vamos ter que debater o que fizemos e o que pretendemos fazer. E o cidadão cearense vai julgar, vai analisar se a oposição tem proposta melhores que nós, e eu sei que não tem. Aliás, eu não sei nem se ela tem proposta, que até aqui eu não vi nenhuma” Elmano de Freitas Governador do Ceará

A fala ocorre no momento em que a oposição tenta emplacar uma estratégia de palanque único em torno de Ciro Gomes, ao mesmo tempo que registra o rompimento do ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), com o governador.

Em paralelo, Elmano tem reforçado a posição de aliados da base governista, como o senador Cid Gomes (PSB) e a secretária das Mulheres, a deputada estadual licenciada Lia Gomes (PSB).