Elmano diz que contar com Camilo no Ceará será 'muito importante' para 'disputa intensa' em 2026

Governador falou sobre a decisão do ministro de deixar o MEC para se dedicar à campanha eleitoral de 2026.

Escrito por
e
PontoPoder
Grupo de autoridades e apoiadores reunidos ao ar livre, em área urbana com prédios ao fundo; Elmano de Freitas, governador do Ceará, fala à imprensa cercado por microfones, enquanto outras pessoas o acompanham.
Legenda: O governador Elmano de Freitas falou sobre a participação de Camilo Santana na campanha eleitoral do Ceará.
Foto: Marcos Moreira.

O governador Elmano de Freitas (PT) disse, nesta quarta-feira (21), que a participação do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), nas articulações eleitorais de 2026 será "muito importante". A fala acontece dias após o ministro anunciar esperar apenas o aval do presidente Lula (PT) para deixar o Ministério da Educação para se dedicar às pré-candidaturas à reeleição de Elmano e Lula. 

O desembarque de Camilo deve ocorrer até março, dentro do prazo legal de descompatibilização, o que permitiria que Camilo concorresse a algum cargo eletivo — possibilidade que vem sendo levantada por aliados tanto a nível nacional como estadual.

As declarações de Elmano de Freitas foram feitas em coletiva de imprensa durante evento para entrega de 29 viaturas da Patrulha Maria da Penha e kits Athena, realizado na manhã desta quarta no Palácio da Abolição.

O governador reforçou que deve enfrentar uma "disputa muito intensa" no Ceará e, portanto, a participação de Camilo na campanha "é algo muito importante para a nossa candidatura". Até o momento, o nome mais citado para enfrentar o governador nas urnas é o do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB). 

Ciro tem liderado as tratativas para formar uma 'frente ampla' da oposição no Ceará, que reúne partidos como o PSDB e parte do União Brasil, além de lideranças do PDT — que devem sair da legenda na janela partidária. O PL também estava na aliança, mas as negociações entre Ciro e o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram suspensas. 

Camilo nas articulações do Governo Elmano

O governador reforçou o papel que Camilo Santana deve exercer nas negociações políticas, principalmente nestes primeiros meses de 2026. É nesse período que deve ocorrer a janela partidária, quando deputados estaduais e federais podem mudar de partido sem colocar em risco o mandato.

Este movimento é fundamental para montar as chapas que irão concorrer ao Legislativo em outubro. Também nestes meses deve se encerrar o prazo de descompatibilização, quando lideranças que pretendem ser pré-candidatos nas eleições precisam deixar cargos nas gestões públicas. 

"Vamos chegar em março para abril, evidentemente com intensificação das negociações políticas. Março é o prazo da janela partidária, após isso vamos começar a preparar nossas convenções. Vai ter muita discussão, muita negociação", pontua Elmano.

Além de reforçar a importância de Camilo nesse processo, Elmano também enfatizou a participação do "conjunto de lideranças" que integra a base governista. 

"(É importante) Poder contar com o ministro Camilo na articulação política, como vai ser muito importante contar com articulação e a liderança do senador Cid (Gomes, PSB), como é muito importante contar com o nosso (ex-) senador Eunício Oliveira (MDB), nosso deputado federal; do Domingos Filho (presidente do PSD CE), com as nossas lideranças partidárias, com AJ e Zezinho Albuquerque, do PP, se possível com as lideranças como a do Moses (Rodrigues), da Fernanda Pessoa, do União Brasil", disse.

