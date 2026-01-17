Ciro diz que chapa da oposição deve ter ele, Roberto Cláudio, Capitão Wagner e outro nome ao Senado

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) elencou três nomes que devem formar a chapa majoritária da oposição nas eleições de 2026 no Ceará – ou seja, quem estará concorrendo a governador, vice-governador e para as duas cadeiras do Senado Federal.

Devem estar nas urnas nestas candidaturas, segundo o tucano: o próprio Ciro, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União). A última vaga de Senado deve ser para "compor com outros aliados".

"Você deve ver uma chapa comigo, com Capitão Wagner, com Roberto Cláudio para compor as chapas majoritárias. Temos a outra vaga de senador para compor com outros aliados, porque o que interessa para nós não é politicagem, é enfrentar a violência impune que tomou conta da política", disse o ex-ministro.

O assunto foi tratado por ele nesta sexta-feira (16), em coletiva de imprensa concedida após reunião de lideranças da oposição. Estavam presentes, além dos citados, deputados estaduais e federais do União Brasil e do PDT.

Lideranças do PL Ceará, por sua vez, estiveram ausentes da reunião, já que, desde dezembro, as conversas entre o partido e Ciro Gomes estão suspensas, por conta de críticas feitas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) à aliança.

O partido tem, inclusive, dois pré-candidatos ao Senado no Ceará: a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL), e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) – em que Ciro disse 'esperar votar' para senador.

Divisão no União Progressistas

Apesar de confirmar que estará na chapa majoritária que disputará contra a que será encabeçada pelo governador Elmano de Freitas (PT), Ciro Gomes ainda trata a pré-candidatura a governador como possibilidade.

"Nós vamos juntar todo o cearense de boa fé e se for a mim (que couber) tocar a tarefa de liderar isso para um cargo de governador... Mas até lá, até decidir que essa responsabilidade é minha, está aqui o nosso coletivo", disse ele, fazendo referência aos aliados.

Embora garanta que os companheiros de chapa serão Capitão Wagner e Roberto Cláudio, o partido dos dois, União Brasil, ainda está sendo disputado pela oposição e pela base governista.

Ciro disse "confiar na palavra" de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, de que a federação União Progressistas – formada por União Brasil e PP – irá ficar na oposição no Ceará.

Questionado sobre qual seria a “palavra” do dirigente partidário, afirmou: “É a posição nacional deles de que estão em oposição, em antagonismo, com o PT e com o desastre que o governo representa”.

Presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner reforçou o posicionamento. "A posição antagônica ao PT do Rueda não mudou nada. (...) A gente sabe que ele está sofrendo pressão de todo lado, mas nunca deixou de honrar a palavra conosco e não vai ser agora que ele vai deixar", disse.

Articulações governistas no União Progressistas

Os deputados federais do União Progressistas alinhados ao Governo Elmano de Freitas, contudo, alegam que a federação deve ficar na base governista. Eles estiveram reunidos também na sexta-feira.

Fernanda Pessoa (União) disse acreditar que "logo a gente terá boas notícias". Ela chamou ainda a fala de Ciro Gomes de "fake news". "Até o momento, é fake news".

Moses Rodrigues citou as ligações feitas não apenas a Rueda como também a Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, durante a reunião. Segundo ele, há "um alinhamento muito positivo" de que a federação ficará com a base governista, embora ainda sem definição.

A decisão deve ficar para fevereiro, mês que marcará também a formalização da federação a nível nacional. "Precisamos sentar à mesa para que se possa resolver a situação", disse.

AJ Albuquerque, por sua vez, disse que "está ficando alinhado para que a gente possa estar apoiando a reeleição do governador Elmano". Citando a perspectiva de que Moses Rodrigues concorra ao Senado, ele considera que o apoio ao petista irá contribuir para "o fortalecimento da federação".