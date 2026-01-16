Camilo Santana evita responder ataques de Ciro e diz que só fala com o adversário 'na Justiça'

O ministro da Educação, Camilo Santana, evitou comentar o cenário eleitoral e voltou a rechaçar qualquer diálogo político com o ex-ministro Ciro Gomes. Questionado nesta sexta-feira (16) sobre disputas eleitorais e sobre Ciro, Camilo foi direto: “Sabe que eu não falo sobre o Ciro. Não começou as eleições, só é em outubro.” Em seguida, completou: “Aliás, só falo com ele na Justiça.”

A declaração foi dada durante a cerimônia de posse do promotor Herbet Gonçalves Santos no cargo de procurador-geral de Justiça do Ceará para o biênio 2026/2027, realizada no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza, com transmissão pelo canal do Ministério Público do Ceará no YouTube.

Legenda: Camilo Santana participa da posse do novo Procurador-Geral de Justiça, Herbert Gonçalves Santos. Foto: Kid Jr.

A fala de Camilo ocorre no mesmo dia em que Ciro Gomes voltou ao noticiário político. Mais cedo, o ex-ministro comentou o rompimento do irmão, Ivo Gomes, com o governador Elmano de Freitas e classificou o gesto como “de dignidade”, embora tenha descartado qualquer reaproximação com os irmãos.

Na ocasião, também fez críticas a Camilo e à aproximação da ala governista do grupo político que derrotou os Ferreira Gomes em Sobral. Desde 2022, Camilo e Ciro estão em campos opostos da política cearense, com a relação marcada por embates públicos e disputas judiciais.