Republicanos filia deputado estadual Fernando Hugo e mira ampliar bancada no Ceará

O deputado estadual e decano da Assembleia Legislativa do Ceará, Fernando Hugo, é o novo integrante do partido Republicanos. O ato de filiação ocorreu nesta quinta-feira (19). Além dele, também passam a integrar a legenda o vereador de Fortaleza e secretário da Regional II, Márcio Martins, e o ex-deputado estadual e superintendente do Procon-CE, Diego Barreto.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente estadual da sigla, o vereador Michel Lins, que destacou a estratégia de fortalecimento da legenda para as eleições deste ano.

Segundo ele, o partido pretende ampliar a presença tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. A meta é formar uma bancada de, no mínimo, três deputados estaduais e dois federais no próximo pleito.

Michel Lins afirmou ainda que a legenda deve filiar novos quadros políticos nos próximos dias. De acordo com ele, a estratégia inclui montar uma nominata com potencial de eleger parlamentares com menor votação individual em comparação a outras siglas, o que, na avaliação interna, pode tornar o partido mais atrativo para candidatos.

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No âmbito municipal, o dirigente destacou que, com a chegada de novos vereadores, o Republicanos se consolida como a segunda maior bancada da Câmara de Fortaleza, com possibilidade de crescimento.

De olho no Senado Federal

Além da formação de chapas proporcionais, o movimento também tem impacto na estratégia para a disputa majoritária.

Na publicação, Michel Lins defendeu o nome do ex-senador e pré-candidato ao Senado Federal, Chiquinho Feitosa, na composição da chapa ao Governo do Estado em 2026. Segundo ele, o empresário agrega “experiência e competência” ao grupo político.

“Estou convicto de que fiz a melhor escolha ao aceitar o desafio de coordenar e montar um novo time para as eleições de 2026”, concluiu o dirigente.