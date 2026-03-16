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Deputado Apóstolo Luiz Henrique deixa o Republicanos e se filia ao MDB

Políticos eram cotados no PSD, mas as negociações não avançaram.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto mostra Danniel Oliveira, Vanessa Lima, Apóstolo Luiz Henrique e Yuri do Paredão durante ato de filiação.
Legenda: Filiação de Apóstolo Luiz Henrique e Vanessa Lima ao MDB foi confirmada no domingo (15).
Foto: Reprodução/Instagram @depdannieloliveira.

O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique trocou o Republicanos pelo MDB, com o objetivo de tentar a reeleição. A filiação ao novo partido foi confirmada nesse domingo (15), ao lado do presidente do MDB de Fortaleza, Danniel Oliveira, e do deputado federal Yury do Paredão (MDB).

No mesmo ato, a sigla também filiou a bispa Vanessa Lima, atual secretária da Regional 9 de Fortaleza e esposa de Luiz Henrique. A gestora deve disputar uma vaga de deputada federal pelo MDB no pleito deste ano, após não conseguir ser eleita vereadora de Fortaleza em 2024. 

A troca de legenda ocorre após 10 dias da abertura da janela partidária. Até 3 de abril, ocupantes de cargos eletivos em final de mandato, obtidos em pleitos proporcionais, podem mudar de agremiação sem o risco de perder a vaga por infidelidade. O período é considerado central nas definições para a disputa eleitoral.

A partir da mudança, o MDB passa a ter uma bancada de quatro parlamentares na Alece: Agenor Neto, Davi de Raimundão, Danniel Oliveira e Apóstolo Luiz Henrique. Por outro lado, o Republicanos fica apenas com David Durand. 

Em retorno ao PontoPoder, o deputado Danniel Oliveira afirmou que a vinda de Luiz Henrique reforça a estratégia do MDB de conseguir entre cinco e seis cadeiras de deputado estadual.

“Sempre tive uma relação muito boa com o Apóstolo, e ele obviamente enxergou no projeto um bom partido para disputar e que ele estava sendo aqui recebido de uma forma acolhedora, até porque até já o indicamos como nosso líder do partido aí na Assembleia”
Danniel Oliveira
Deputado estadual e 1º vice-presidente da Alece

Segundo Danniel Oliveira, a escolha de Luiz Henrique como líder do MDB na Alece ocorre em acordo com todos da bancada, em uma “forma de boas vindas”. A medida deve ser oficializada nos próximos dias. 

A reportagem também acionou o deputado Apóstolo Luiz Henrique sobre a migração de partido. A matéria será atualizada em caso de retorno.

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NEGOCIAÇÕES PARTIDÁRIAS

Como mostrou o PontoPoder, Apóstolo Luiz Henrique é um dos 17 deputados estaduais que sinalizaram troca de partido durante a janela deste mês. A saída dele do Republicanos havia sido confirmada na semana passada, quando o deputado deixou a liderança da sigla na Alece, agora ocupada por David Durand.

Inicialmente, o parlamentar era cotado nos quadros do PSD. No entanto, como indicam conversas nos bastidores, a competição interna na legenda afastou essa possibilidade. 

O PSD pode receber o deputado estadual Firmo Camurça (União) e a deputada federal Fernanda Pessoa (União), caso a federação União Progressista fique com a oposição no Ceará, algo dado como certo pela ala contrária ao governador Elmano de Freitas (PT). O arranjo partidário ainda aguarda a homologação junto à Justiça Eleitoral. 

Como apontam lideranças ouvidas pela reportagem, os deputados estão, justamente, no momento de analisar a disputa interna dos partidos, na relação entre a quantidade de vagas que a sigla espera alcançar e o potencial de votos para vencer a concorrência entre os quadros da legenda.

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