Pagamento de abono do Fundef começa nesta terça-feira (2) em Saboeiro (CE)

O prefeito de Saboeiro, Antônio Francisco de Lima (MDB), assinou, nesta segunda-feira (1º), o edital que prevê o pagamento de abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) a professores, referente aos anos de 2004 a 2006.

Conforme o documento publicado no Diário Oficial dos Municípios do Ceará, o início da distribuição dos valores está previsto para esta terça-feira (2). Ao todo, o valor monetário disponível para esse rateio é de R$ 6,1 milhões, a serem divididos entre magistério e município.

Confira, a seguir, como está prevista a distribuição:

Magistério - R$ 3,6 milhões, ou 60% do montante;

Município - R$ 2,4 milhões, ou 40% do montante.

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Os professores aptos a receber o rateio, fixado em R$ 2,25 por hora/aula, estão disponíveis no Anexo I do edital assinado. Confira a lista.

Já os profissionais inaptos e os descendentes de profissionais já falecidos possuem um período de até 60 dias para regularizar pendências documentais e realizarem a reinvidicação dos valores.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.