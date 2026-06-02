Pagamento de abono do Fundef começa nesta terça-feira (2) em Saboeiro (CE)
O rateio é referente aos anos de 2004 a 2006 e abrange um montante superior a R$ 6 milhões.
O prefeito de Saboeiro, Antônio Francisco de Lima (MDB), assinou, nesta segunda-feira (1º), o edital que prevê o pagamento de abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) a professores, referente aos anos de 2004 a 2006.
Conforme o documento publicado no Diário Oficial dos Municípios do Ceará, o início da distribuição dos valores está previsto para esta terça-feira (2). Ao todo, o valor monetário disponível para esse rateio é de R$ 6,1 milhões, a serem divididos entre magistério e município.
Confira, a seguir, como está prevista a distribuição:
- Magistério - R$ 3,6 milhões, ou 60% do montante;
- Município - R$ 2,4 milhões, ou 40% do montante.
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Os professores aptos a receber o rateio, fixado em R$ 2,25 por hora/aula, estão disponíveis no Anexo I do edital assinado. Confira a lista.
Já os profissionais inaptos e os descendentes de profissionais já falecidos possuem um período de até 60 dias para regularizar pendências documentais e realizarem a reinvidicação dos valores.
*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.