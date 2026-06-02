Comunicação eficiente ajuda a fortalecer a transparência da gestão pública

Comunicar com transparência e governar com integridade deixou de ser apenas um lema institucional e passou a ser uma exigência concreta para as gestões públicas municipais no Brasil, especialmente quando a confiança da população depende de como o dinheiro público é explicado, rastreado e entregue. Mas ainda é um grande desafio para os municípios.

Um levantamento da Transparência Internacional – Brasil em 329 municípios que abrigam mais de 20% da população brasileira revela que uma em cada quatro prefeituras não divulga nenhuma informação sobre suas obras públicas – e quase metade delas não publica informações sobre a execução das obras. São sinais de que a transparência ainda é o principal gargalo da gestão municipal. Para abordar a importância da comunicação e da transparência para as prefeituras, o 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026: “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”, vai dedicar um painel inteiro ao tema, a ser realizado no dia 15 de junho, a partir das 15h20.

“O debate é extremamente importante e necessário. Transparência efetiva gera credibilidade; a credibilidade fortalece as instituições e a cidadania. Promover essa discussão significa fortalecer a democracia e o controle social, ampliar a legitimidade das decisões públicas e aproximar instituições e sociedade”, observa Patrícia Saboya, Conselheira Ouvidora do Tribunal de Contas do Ceará, que vai participar do painel “Comunicação e Transparência”, proferindo a palestra “Ouvidoria que Conecta: Escuta Ativa, Transparência e Confiança com o Cidadão”. “A transparência também contribui para prevenir irregularidades e a corrupção, melhorar a qualidade da gestão pública e estimular a participação cidadã. Trata-se de consolidar valores essenciais à administração contemporânea, como ética, integridade e accountability”, afirma.

Ela cita o exemplo da Rede Cearense de Ouvidorias, instituída pelo Tribunal de Contas: trabalhar em parceria com os agentes municipais, promovendo mobilização, conscientização, capacitação e disponibilização de ferramentas de gestão. “Mais do que um canal de reclamações, a Ouvidoria deve funcionar como mecanismo de escuta ativa, mediação institucional e aperfeiçoamento da gestão pública.

Para isso, alguns elementos são fundamentais: canais acessíveis e conhecidos pela população, prazos objetivos de resposta, linguagem clara, autonomia técnica da unidade e normas transparentes para o tratamento de denúncias e conflitos de interesse”, descreve Patrícia Saboya. “Quando bem estruturada, a Ouvidoria deixa de ser apenas um setor administrativo e passa a atuar como instrumento permanente de cidadania, participação democrática e fortalecimento institucional”, diz a Conselheira Ouvidora do Tribunal de Contas do Ceará.

Avanços

Apesar dos desafios, são inegáveis os avanços da transparência na gestão pública brasileira. Os efeitos dessa mudança aparecem também na percepção pública sobre o Estado. Pesquisa divulgada pelo governo federal em 2025, com base na OCDE, mostrou que a confiança no Governo do Brasil subiu de 26% para 38% entre 2022 e 2025, movimento associado, entre outros fatores, à ampliação e integração do atendimento digital pelo GOV.BR. O dado reforça um ponto central: quando o serviço público melhora a comunicação, simplifica o acesso e reduz a distância entre promessa e entrega, a confiança tende a crescer.

“Neste cenário de constantes mudanças legislativas, tecnológicas e sociais, discutir anualmente temas estratégicos permite que as administrações municipais se atualizem e fortaleçam sua capacidade de gestão, além de possibilitar o compartilhamento de experiências exitosas entre diferentes realidades municipais. O Seminário Prefeitos tem se consolidado como um importante espaço institucional de diálogo, cooperação e troca de experiências entre gestores públicos, órgãos de controle, especialistas e a sociedade.”, analisa Patrícia Saboya, Conselheira Ouvidora do Tribunal de Contas do Ceará.

Para os municípios, a lição é clara: governar com integridade exige mais do que cumprir a lei — exige tornar o gasto legível, a decisão auditável e o resultado compreensível para a população. “Debater temas relevantes, como faz o Seminário Prefeitos todos os anos, é fundamental porque os desafios dos municípios estão cada vez mais complexos e exigem dos gestores preparação, conhecimento e capacidade de adaptação. Hoje, administrar uma cidade vai muito além da execução administrativa: requer planejamento estratégico, inovação, transparência, responsabilidade fiscal e, sobretudo, foco em resultados que impactem a vida das pessoas”, reforça Juraci Muniz, coordenador técnico do Seminário Prefeitos 2026.

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O painel

O painel "Comunicação e Transparência" terá mediação de Alex Magalhães, Diretor Comercial do Sistema Verdes Mares e será composto por mais palestras: "Eficácia da Comunicação na Gestão Pública", com Pádua Sampaio, Diretor da Agência Temprano e Faye; "Comunicar com Transparência, Governar com Integridade: Construindo Confiança na Gestão Pública Municipal", com Eveline Brito, Secretária Executiva da Controladoria Geral da União; e "Governança Digital e Transparência Estratégica: Comunicando Resultados que Transformam a Gestão Municipal", de Érika Nassar, Diretora de Organização e Legislação / Secretaria Geral do Ministério da Defesa.

Inscrições e hospedagem

O 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 é promovido pelo Diário do Nordeste e pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos. As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas no site do evento. Para os participantes do Seminário que vierem de outras cidades e estados, existe uma parceria com hotéis onde se pode obter desconto no preço das diárias. São eles: Afago Mareiro Hotel (bairro Meireles), Hotel Villa Mayor (Meireles), Hotel Sonata de Iracema (Praia de Iracema), Hotel Gran Mareiro (Praia do Futuro) e Hotel Praia Centro (Praia de Iracema).

Serviço:

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza Informações, inscrições e programação: https://gestorespublicos.com.br/