Bolsonaro segue sem previsão de alta da UTI mesmo após melhora

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado desde sexta-feira (13) por uma pneumonia bacteriana advinda de um episódio de broncoaspiração, segue sem previsão de alta da UTI mesmo após apresentar melhora clínica.

Segundo boletim médico mais recente, quadro de Bolsonaro teve evolução pulmonar e redução da inflamação. O documento destaca que o ex-presidente “manteve boa evolução clínica e laboratorial”.

A previsão de tempo de internação inicial era de pelo menos uma semana, que será atingida na sexta-feira (20). Há expectativa de que ele saia da UTI até este fim de semana caso o quadro siga evoluindo.

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Bolsonaro está preso na Papudinha por tentativa de golpe de Estado e precisou ser levado a um hospital após passar mal no local.

A mais recente internação motivou novo pedido de concessão de prisão domiciliar da defesa ao ministro Alexandre de Moraes, feito no último dia 17. Moraes ainda não proferiu nova decisão.

Bolsonaro recebeu 144 atendimentos médicos na Papudinha

No início de março, dados de um relatório do Núcleo de Custódia da Polícia Militar informaram que Bolsonaro havia sido atendido por médicos 144 vezes desde que passou a cumprir prisão na Papudinha, em janeiro deste ano.

A informação foi usada pelo ministro Alexandre de Moraes para negar um pedido àquela altura novo de prisão domiciliar, feito pela defesa do ex-presidente no dia 2.

O mesmo relatório apontou que Bolsonaro havia recebido 36 visitas de terceiros, realizado 33 caminhadas, feito 13 sessões de fisioterapia, sido atendido pelos advogados 29 vezes e pedido assistência religiosa em quatro dias.