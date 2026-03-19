Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Bolsonaro segue sem previsão de alta da UTI mesmo após melhora

Ex-presidente está internado desde sexta-feira (13).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Legenda: Bolsonaro foi diagnosticado com quadro de broncopneumonia bacteriana.
Foto: Sergio Lima/AFP.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado desde sexta-feira (13) por uma pneumonia bacteriana advinda de um episódio de broncoaspiração, segue sem previsão de alta da UTI mesmo após apresentar melhora clínica.

Segundo boletim médico mais recente, quadro de Bolsonaro teve evolução pulmonar e redução da inflamação. O documento destaca que o ex-presidente “manteve boa evolução clínica e laboratorial”.

A previsão de tempo de internação inicial era de pelo menos uma semana, que será atingida na sexta-feira (20). Há expectativa de que ele saia da UTI até este fim de semana caso o quadro siga evoluindo.

Veja também

teaser image
Inácio Aguiar

Recados a Ciro em Sobral mostram que Girão está disposto a manter divisão no campo de direita

teaser image
PontoPoder

Fabiana Bolsonaro faz 'blackface' e é denunciada por ataque a mulheres trans na Alesp

Bolsonaro está preso na Papudinha por tentativa de golpe de Estado e precisou ser levado a um hospital após passar mal no local. 

A mais recente internação motivou novo pedido de concessão de prisão domiciliar da defesa ao ministro Alexandre de Moraes, feito no último dia 17. Moraes ainda não proferiu nova decisão.

Bolsonaro recebeu 144 atendimentos médicos na Papudinha

No início de março, dados de um relatório do Núcleo de Custódia da Polícia Militar informaram que Bolsonaro havia sido atendido por médicos 144 vezes desde que passou a cumprir prisão na Papudinha, em janeiro deste ano. 

A informação foi usada pelo ministro Alexandre de Moraes para negar um pedido àquela altura novo de prisão domiciliar, feito pela defesa do ex-presidente no dia 2.

O mesmo relatório apontou que Bolsonaro havia recebido 36 visitas de terceiros, realizado 33 caminhadas, feito 13 sessões de fisioterapia, sido atendido pelos advogados 29 vezes e pedido assistência religiosa em quatro dias.

Assuntos Relacionados
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro segue sem previsão de alta da UTI mesmo após melhora

Ex-presidente está internado desde sexta-feira (13).

Redação
Há 28 minutos
Foto do Plenário Fausto Arruda.
PontoPoder

Cinco pontos para entender a crise do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza

PontoPoder enumera as questões-chave da instabilidade vivida pelos pedetistas no Ceará e os reflexos no Legislativo alencarino.

Bruno Leite
19 de Março de 2026
Inácio Aguiar

Entraves na base e na oposição vão empurrar definições da janela partidária para abril

Deputados estão inquietos com indefinições que dependem de tratativas locais e até definições nacionais.

Inácio Aguiar
19 de Março de 2026
foto da deputada estadual Fabiana Bolsonaro fazendo blackface, pintando o rosto e partes do corpo de preto durante discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
PontoPoder

Fabiana Bolsonaro faz 'blackface' e é denunciada por ataque a mulheres trans na Alesp

Deputada se pintou de preto e mencionou Erika Hilton durante discurso no plenário.

Raísa Azevedo
18 de Março de 2026
Senador Cid Gomes (PSB)
Inácio Aguiar

STJ decide que Cid Gomes não deve ressarcir o Estado por show na inauguração do Centro de Eventos

Decisão do ministro Benedito Gonçalves foi em recurso apresentado pela defesa do ex-governador.

Inácio Aguiar
18 de Março de 2026
Deputados durante a votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Cinco partidos podem ter bancadas esvaziadas com a saída de deputados na janela partidária

Perspectiva de migrações partidárias alteraram a rotina da Assembleia, que aguarda as indicações dos líderes para a formatação das comissões.

Marcos Moreira
18 de Março de 2026
Urna eletrônica com dígitos de 0 a 9, botão branco, botão vermelho de
PontoPoder

Confira como funciona o processo de alistamento eleitoral para jovens de 16 anos

O público em questão poderá votar de maneira facultativa nas eleições de 2026.

Milenna Murta*
18 de Março de 2026
Mulher de cabelo loiro, liso e na altura dos ombros, vestindo blusa preta, fala ao microfone em um púlpito de madeira. Ela está em um ambiente interno que parece uma sala institucional ou plenário, com parede clara ao fundo e uma bandeira parcialmente visível atrás. A mulher mantém expressão séria e concentrada, com as mãos juntas à frente, enquanto se dirige ao público.
PontoPoder

Após prisão de vereadores, Weder Basílio retorna à Câmara de Morada Nova e suplentes são convocados

Não há definição, contudo, sobre a data da posse.

Ingrid Campos
18 de Março de 2026
Foto do vereador de Fortaleza Gardel Rolim no Sistema Verdes Mares.
PontoPoder

Gardel Rolim tem até quarta (18) para apresentar manifestação à Procuradoria Eleitoral, diz MPF

Investigação preliminar foi aberta pelo órgão federal na última sexta-feira (13) a fim de apurar denúncia de infidelidade partidária.

Bruno Leite
17 de Março de 2026
Mulher sorridente, de óculos e cabelos longos lisos, sentada à mesa em um ambiente de reunião. Ela usa camisa social clara e está posicionada diante de um microfone, com um copo de água, um dispositivo eletrônico e uma bolsa sobre a mesa. O fundo mostra cadeiras verdes, sugerindo uma sala institucional ou de conferências.
PontoPoder

Justiça concede prisão domiciliar a vereadora de Morada Nova, que usará tornozeleira eletrônica

Gleide Rabelo é mãe de uma criança autista, e a prisão poderia afetar os direitos fundamentais previstos no ECA.

Ingrid Campos
17 de Março de 2026
Foto de Gardel Rolim, vereador de Fortaleza.
PontoPoder

Gardel Rolim aponta 'confusão homérica' no PDT e diz que partido vive problemas 'insolucionáveis'

Político voltou a rebater argumento de que se desfiliou "na calada da noite".

Bruno Leite
17 de Março de 2026
Jair Bolsonaro de perfil. Ele é um homem idoso, branco e de cabelo grisalho bem penteado para o lado.
PontoPoder

Bolsonaro segue em melhora clínica e é transferido para 'nova acomodação' na UTI

O ex-presidente está internado no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma broncopneumonia bacteriana.

Redação
17 de Março de 2026
O que a PF investiga sobre possível atuação de Gorete Pereira em esquema de fraude do INSS
PontoPoder

O que a PF investiga sobre possível atuação de Gorete Pereira em esquema de fraude do INSS

Deputada em exercício, a cearense foi alvo de mandado de busca e apreensão e está em monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Luana Barros e Beatriz Matos, de Brasília
17 de Março de 2026
Foto de Ana do Aracapé.
PontoPoder

Ana Aracapé pede licença do mandato na Câmara de Fortaleza para ocupar cargo na gestão Evandro

Vereadora passou a ocupar função comissionada no Gabinete do Prefeito.

Bruno Leite
17 de Março de 2026
Mulher fala ao microfone em púlpito durante evento, usando blazer azul e segurando o suporte do microfone.
PontoPoder

Caso Gorete Pereira: esquema de fraude no INSS teve compra de jatinhos, apartamento e carros de luxo

Os investigadores apontaram a compra de itens de luxo como sinais de 'dilapidação e ocultação' do patrimônio ilícito.

Luana Barros e Beatriz Matos, de Brasília
17 de Março de 2026
Deputada federal Gorete Pereira
Inácio Aguiar

Monitoramento 24h: STF impõe regras rigorosas para a tornozeleira de Gorete Pereira

Deputada pode se deslocar apenas para os locais de exercício do mandato parlamentar.

Inácio Aguiar
17 de Março de 2026
Mulher branca de cabelo liso, curto e loiro, usando blusa social branca e jaqueta rosa, enquanto discursa com um microfone em uma tribun de plenário.
PontoPoder

Quem é Gorete Pereira, deputada em exercício do MDB, alvo da PF em caso de fraudes no INSS

A parlamentar é natural de Juazeiro do Norte e está em mandato temporário na Câmara dos Deputados.

Milenna Murta*
17 de Março de 2026
Malotes pretos com a logomarca do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) aparecem em primeiro plano, organizados sobre uma mesa com sacos de evidências. Ao fundo, estantes brancas repletas de pastas de documentos e processos reforçam o cenário de uma investigação oficial em andamento.
PontoPoder

MP investiga fraudes em licitações e contratos de gestão passada de Penaforte

Operação Carta Marcada foi deflagrada na manhã desta terça-feira (17).

Redação
17 de Março de 2026
Deputada federal Gorete Pereira (MDB)
Inácio Aguiar

Fraudes no INSS: Polícia Federal pediu a prisão da deputada Gorete Pereira, mas STF negou

Ministro André Mendonça determinou uso de tornozeleira eletrônica e defendeu que prisão de parlamentar só em "medida extrema"

Inácio Aguiar
17 de Março de 2026
Caso Júnior Mano e Bebeto do Choró: PF aponta limite de saques de R$ 49.999,99 para driblar Coaf
PontoPoder

Caso Júnior Mano e Bebeto do Choró: PF aponta limite de saques de R$ 49.999,99 para driblar Coaf

Segundo investigadores, empresas e operadores ligados ao grupo realizavam saques repetidos próximos de R$ 50 mil para evitar alertas automáticos do sistema de monitoramento financeiro.

Igor Cavalcante
17 de Março de 2026