Presidente Lula confirma Dario Durigan como substituto de Haddad

O presidente Lula (PT), durante evento em São Paulo, nesta quinta-feira (19), disse que o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, deverá assumir o comando da pasta com a saída de Fernando Haddad. A informação foi confirmada pelo g1.

"Queria cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Dario, levanta aí, levanta para as pessoas conhecerem o Dario. Será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda a partir do anúncio do Haddad. Olha bem para a cara dele, que é dele que vocês vão cobrar muitas coisas", disse Lula.

Lula participou da abertura da 17ª Caravana Federativa ao lado de Haddad. O atual gestor da pasta aproveitou a oportunidade para discursar e falar sobre sua gestão.

"Hoje, para mim é um dia especial, é um dia que eu estou deixando o Ministério da Fazenda. E, hoje, eu queria agradecer as pessoas que estão aqui e vou explicar o porquê. Ontem, eu tive a alegria de visitar Câmara e Senado para agradecer o empenho que foi feito pelo Congresso Nacional em aprovar as medidas econômicas necessárias para trazer o Brasil até aqui", afirmou o ministro.

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QUEM É DARIO DURIGAN?

Durigan já atuava como principal articulador político da equipe econômica e deve dar continuidade à agenda fiscal do governo.

Antes de assumir o posto de número dois do Ministério da Fazenda, em 2023, Durigan atuava no setor privado como responsável por políticas públicas do WhatsApp no Brasil, função exercida dentro da Meta Platforms desde 2020, grupo que também controla Facebook e Instagram.

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre pela Universidade de Brasília, ele construiu carreira no setor público antes da experiência na tecnologia.

Entre 2010 e 2011, trabalhou na Advocacia-Geral da União com foco em gestão estratégica. Em seguida, atuou como assessor jurídico na Casa Civil entre 2011 e 2015, durante administrações petistas.

Posteriormente, integrou a equipe de Haddad na Prefeitura de São Paulo como assessor especial, entre 2015 e 2016. Na sequência, exerceu a advocacia na Consultoria Jurídica da União em São Paulo até 2020, consolidando sua atuação na área pública e jurídica.