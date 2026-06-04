O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sugeriu a troca do Pix pelo sistema semelhante nos Estados Unidos, o Zelle, em vídeo publicado nas redes sociais nessa quarta-feira (3). O parlamentar defende que o Brasil leve esse ponto à mesa de negociação com o Governo Donald Trump.

Por que Eduardo Bolsonaro citou o Zelle nas negociações com os EUA?

A declaração ocorre após os EUA apresentarem, na última segunda-feira (1º), uma proposta de novo tarifaço de 25% sobre exportações do Brasil a partir de 15 de julho. A medida do republicano cita, inclusive, o Pix como uma das práticas que causam prejuízo para empresas e exportações dos EUA.

“Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá pra você ir pra uma mesa de negociação com os americanos”, afirmou Eduardo Bolsonaro, que reside no país norte-americano.

O que diz o governo brasileiro sobre o Pix?

Por outro lado, bancos e o governo brasileiro têm saído em defesa do Pix. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), por exemplo, defendeu o sistema de pagamentos instantâneos, ao afirmar que as conclusões do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) foram baseadas em informações incompletas sobre os objetivos e o funcionamento da plataforma.

O governo federal alegou que a abertura do procedimento que classificou as práticas comerciais do Brasil como desleais foi provocada pela família Bolsonaro. O comunicado diz, ainda, que a recente viagem do senador Flávio a Washington para encontrar Trump teve impacto direto na medida.

Por sua vez, logo após a divulgação do tarifaço, Flávio Bolsonaro afirmou que pediu diretamente a Trump para que não adotasse tarifas sobre as transações brasileiras.

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O que é o Zelle?

Lançada em 2017, a plataforma citada por Eduardo Bolsonaro é uma rede de pagamentos digitais que permite a transferência instantânea de dinheiro entre contas bancárias nos Estados Unidos.

Qual a diferença entre Pix e o Zelle?

Diferentemente do Pix, que é administrado pelo Banco Central e 100% gratuito, o Zelle é controlado por instituições financeiras estadunidenses, como Bank of America, JPMorgan Chase e Wells Fargo, e possui taxas.