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Evandro fala sobre candidatura de Gabriella Aguiar como vice de Elmano: 'Não muda nada'

A vice-prefeita de Fortaleza foi anunciada como companheira de chapa de Elmano de Freitas para as eleições de 2026.

Escrito por Bruno Leite e Luana Barros
03 de Agosto de 2026 - 11:53
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Legenda: Evandro Leitão afirmou que a candidatura de Gabriella Aguiar não deve alterar os trabalhos na Prefeitura de Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), disse, nesta segunda-feira (3), que a candidatura da vice-prefeita de Fortaleza Gabriella Aguiar "não muda absolutamente nada" nos trabalhos da Prefeitura. Gabriella foi anunciada, na última quinta-feira (30), como candidata a vice-governadora na chapa encabeçada pelo governador Elmano de Freitas (PT).

"Não muda absolutamente nada, vamos continuar fazendo as entregas", garantiu. As declarações do prefeito foram feitas em coletiva de imprensa na Câmara Municipal de Fortaleza, onde Evandro Leitão participa da abertura dos trabalhos legislativos deste 2º semestre. 

O prefeito afirmou ainda que, assim como a candidatura de Gabriella Aguiar, o fato dele ser o coordenador de campanha de Elmano em Fortaleza não deve impactar no trabalho da gestão municipal. 

"Não mudará absolutamente nada, as nossas atividades serão fora do expediente. Então, nós vamos coordenar a campanha aqui, em Fortaleza, mas fora do expediente, então não haverá nenhum tipo de  discutibilidade, nenhum tipo de problema", garantiu.

Em abril, Evandro havia afirmado que iria "torcer" para que Gabriella seguisse na vice-prefeitura. "Eu não vou incentivar (a pré-candidatura dela). Pelo contrário, eu vou torcer para que ela não saia. Eu quero ela do meu lado, ela está fazendo um bom trabalho. (...) Mas a gente também tem que pensar de forma sistêmica, de forma conjuntural", afirmou, na época.

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Indagado sobre as definições para a 2ª vaga do Senado na chapa governista, Evandro preferiu não falar sobre preferência por nomes. Ele reforçou apenas que a intenção é "fazermos os dois senadores" e elogiou os cotados para a candidatura. 

"Nós temos grandes quadros. Aquele que foi indicado certamente desempenhará um grande papel e irá ajudar na nossa chapa", desconversou.

Sobre o impasse da federação União Progressista, que ainda é ventilada como possibilidade para o arco de alianças de Elmano, inclusive com uma eventual indicação de Moses Rodrigues (União) como candidato ao Senado, ele disse que não iria comentar. 

"Eu não vou aqui tecer maiores comentários sobre essa questão da federação, que isso é uma questão interna da federação, e vamos aguardar para ver o que dá", disse.

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