Em convenção com Lula, Janja cita papel feminino na campanha: 'Nós que vamos eleger você novamente'

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, defendeu o peso do voto feminino nas eleições deste ano, durante discurso na convenção partidária do PT, neste domingo (2).

Para ela, o presidente Lula (PT), cuja candidatura foi oficializada na ocasião, é quem terá mais êxito em atrair a preferência das mulheres nas urnas em outubro. A chapa encabeçada pelo PT terá Geraldo Alckmin (PSB) novamente como candidato a vice-presidente.

Tenho certeza absoluta de que somos nós, mulheres, que labutamos todo dia, levantamos, fazemos a marmita do nosso marido, levamos o nosso filho para a escola, trabalhamos de sol a sol, pegamos transporte coletivo, chegamos em casa às dez horas da noite, limpamos a casa... Somos nós, mulheres, que vamos eleger você novamente. Janja Lula da Silva Primeira-dama do Brasil

Sendo uma das coordenadoras do Pacto Nacional Contra o Feminicídio, lançado neste ano pelo Governo Lula, ela ressaltou iniciativas da gestão para o público feminino.

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"Eu tenho muito orgulho de caminhar ao seu lado nesses quatro anos, levando políticas públicas nas quais eu realmente acredito. Trabalho para que as políticas públicas do seu governo se transformem em políticas de Estado e que a gente rume para um Brasil em pleno desenvolvimento, reconhecido mundialmente por suas políticas de inclusão", disse, ao lado de Lula.

Ela foi chamada à frente do palco após o próprio presidente criticar o fato de nenhuma mulher ter sido convidada para discursar oficialmente no evento. "É difícil porque a gente tem que estar se reafirmando todo dia, não é, mulherada?", retrucou Janja.