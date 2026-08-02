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Legislativo Judiciário Executivo

Quem é Luizianne Lins, candidata ao Senado Federal em 2026

A deputada federal entra na disputa de 2026 para assumir um mandato na Casa Legislativa.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 10:48
capa da noticia
Legenda: Luizianne Lins está disputando uma eleição pela 10ª vez.
Foto: Kid Jr.

A deputada federal e recém filiada ao Partido Rede Sustentabilidade, Luizianne Lins, é o nome indicado pela sigla para a disputa à vaga no Senado Federal nas eleições de 2026. A Federação Psol-Rede também confirmou a indicação.

Um dos cargos mais conhecidos da carreira política de Luizianne foi seu duplo mandato como prefeita de Fortaleza, durante seus anos no Partido dos Trabalhadores (PT). Além do Executivo, ela acumula funções no Legislativo municipal, estadual e federal.

Natural de Fortaleza, capital do Ceará, a parlamentar é jornalista, formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e professora licenciada do curso da mesma instituição, além de ter finalizado um doutorado na área pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

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Partido político e número

Luizianne tem 57 anos e se filiou ao Rede Sustentabilidade em 2026. O número da candidata na urna é 180. Esta é a 10ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

Sua carreira política-eleitoral teve início pelo PT, concorrendo ao seu primeiro mandato na eleição municipal de 1996, quando ingressou como vereadora na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Lá, ela presidiu a Comissão de Educação, Cultura e Desporto e a Comissão de Defesa da Mulher, da Juventude e da Criança, e foi reeleita para mais um mandato em 2000.

Em 2002, foi eleita deputada estadual. Durante o mandato, tornou-se presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Ela foi a mulher mais votada em seu pleito, acumulando mais de 60 mil votos, mas permaneceu no mandato apenas por dois anos, quando saiu para disputar a Prefeitura de Fortaleza.

A jornalista foi a segunda mulher eleita prefeita da capital cearense, ganhando com 56,21% no segundo turno em 2004. Quatro anos depois, ela foi reeleita para o cargo ainda no primeiro turno, com 50,16% dos votos.

No ano de 2014, elegeu-se como deputada federal e, dois anos depois, disputou a Prefeitura de Fortaleza novamente, tendo o atual governador, Elmano de Freitas (PT), como vice, ficando em terceiro lugar.

Nas duas eleições gerais seguintes, em 2018 e 2022, Luizianne renovou seu mandato na Câmara dos Deputados, ainda pelo PT. Entretanto, em março deste ano, a parlamentar deixou a sigla, filiando-se ao Rede Sustentabilidade.

Suplência

A federação Psol-Rede ainda não oficializou os nomes do primeiro e segundo suplente na chapa de Luizianne Lins.

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