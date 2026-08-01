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Ao lado de Ciro, Tasso fala da união da oposição no Ceará: "O que une é espírito público e caráter"

Ex-senador elogiou candidatos da chapa liderada por Ciro Gomes, embora admita 'algumas diferenças' entre os aliados.

Escrito por Luana Barros e Marcos Moreira
01 de Agosto de 2026 - 21:02
capa da noticia
Legenda: O ex-senador Tasso Jereissati falou sobre a união de forças diferentes em torno da candidatura de Ciro Gomes a governador do Ceará.
Foto: Fabiane de Paula.

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) falou sobre a união em torno da candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará, que inclui ex-adversários políticos do tucano. Ele admitiu que existem "algumas diferenças" na aliança, mas que o que une todos é "o espírito público e o caráter". 

Tasso discursou durante o ato de lançamento oficial da candidatura de Ciro a governador e de Roberto Cláudio (União) a vice, neste sábado (1º). O ato também lança os dois candidatos ao Senado da chapa, Capitão Wagner (União) e Alcides Fernandes (PL). 

"O que une o André (Fernandes, deputado federal), o Alcides, o Capitão, o baixinho (Roberto Cláudio) e Ciro é caráter e coragem. E é o que está faltando na política do Ceará e do Brasil: caráter. O que une esse time, com algumas diferenças de ideias, de preferências, mas que une fortemente é espirito público e caráter".
Tasso Jereissati
Ex-senador da República

Ele reforçou que Ciro Gomes é a "grande esperança do Estado hoje" e que, das eleições de 2026, "depende o futuro do Ceará". Tasso aproveitou para tecer críticas à gestão do governador Elmano de Freitas (PT). 

"A minha tristeza maior (...) é ler nos jornais que aquele Estado que já foi manchete pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, ser o Estado das manchetes dos massacres, dos assassinatos, da violência", disse. "Isso aqui é uma exortação. Não é um discurso, não é uma palavra de campanha. É uma exortação: reaja, Ceará", acrescentou. 

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Elogios a aliados

Tasso Jereissati aproveitou o discurso para fazer elogios aos companheiros de chapa de Ciro Gomes. Relembrou a trajetória política de Capitão Wagner, a quem chamou de uma das lideranças "mais promissoras do Ceará".

Também elogiou Roberto Cláudio como o "melhor prefeito de Fortaleza na minha geração" e disse que será a "melhor complementação" para um eventual governo de Ciro Gomes. 

Elogiou ainda André Fernandes e o pai dele, Alcides Fernandes. Ele admitiu as "diferenças" em relação aos aliados, os quais encarava com "reticências" anteriormente. "Minha admiração por eles, minha crença nas convicções deles, apesar das nossas diferenças, são cada vez maiores", disse.

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