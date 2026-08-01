Em ato de Ciro, Alcides Fernandes faz críticas à segurança no Ceará: 'Vamos botar o PT pra correr'

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL), candidato ao Senado Federal, fez críticas à segurança pública do Ceará, durante o ato de lançamento oficial da candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará neste sábado (1º).

"São os hematomas que o PT tem trazido para o Ceará", disse o candidato. Ele afirmou ainda que o PT está "há décadas maltratando o estado do Ceará" e que Ciro Gomes irá "peitar" o governador Elmano de Freitas (PT).

"A luz do fim do túnel chegou: Ciro Gomes. (...) Ciro, conta com o velhinho aqui. Eu quero ir pra Brasília para lhe ajudar com o Governo do Estado, para criar leis rígidas contra essa bandidagem, serei intransigente contra essa organização criminosa", disse. Alcides Fernandes Deputado estadual e candidato ao Senado

O candidato reforçou ainda que irá priorizar pautas para a redução da carga tributária e criticou o número de cearenses vivendo em situação de pobreza. "A maior dor é a dor da fome. Eu sei o que é passar a dor da fome, porque eu passei fome", disse.

Alcides afirmou ainda que a disputa pelo Governo do Ceará está dividida entre "dois povos". "Um que quer a continuação desse governo tabajara, a continuação desse governo corrupto. E outro que são vocês que vieram dos rincões do Estado para dizer que quer mudança", disse.

"Há pouco tempo, nós éramos pré-candidatos. E agora, nós somos autênticos candidatos. No dia 16 (de agosto), nós vamos estar livres para pedir votos. Em outubro, nós seremos vitoriosos. E em janeiro, vamos fazer a festa da democracia, a festa da liberdade e vamos botar o PT para correr para fora daqui", reforçou.

Candidato ao Senado pelo PL

Alcides Fernandes teve a candidatura ao Senado confirmada no dia 22 de julho, em convenção partidária do PL.

Ele chegou a disputar com a vereadora Priscila Costa (PL) pela vaga, em impasse que envolveu inclusive lideranças nacionais, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Contudo, na convenção, Alcides foi oficializado como candidato a senador e o PL Ceará aprovou o apoio a candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará.

Até agora, não foram anunciados quem devem ser os dois suplentes de Alcides Fernandes.