PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Ciro Gomes faz lançamento oficial da candidatura ao Governo do Ceará neste sábado (1°)

O evento será realizado no Marina Park Hotel, em Fortaleza, e deve reunir aliados do PL e União Brasil.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 07:00
capa da noticia
Legenda: Ciro oficializou a pré-candidatura no Conjunto Ceará.
Foto: Fabiane de Paula.

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) reúne aliados, na tarde deste sábado (1º), no Marina Park Hotel, para um ato público de lançamento da chapa ao Governo do Ceará. A candidatura liderada pelo tucano já havia sido homologada pelo partido em 20 de julho, mas o evento deste fim de semana será usado para dar o tom da campanha e como demonstração de força da aliança oposicionista.

Ciro deve subir ao palco acompanhado do candidato a vice-governador, Roberto Cláudio (União Brasil), e dos dois candidatos ao Senado apoiados pela chapa, Capitão Wagner (União Brasil) e Alcides Fernandes (PL).

Essa é a primeira eleição em que as maiores alas oposicionistas do Ceará se unem para derrotar o governador Elmano de Freitas (PT). No último pleito, Ciro, Wagner e aliados de primeira ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já integravam campos contrários ao PT, mas concorreram em chapas diferentes.

Aliança com Tasso Jereissati

Ex-senador e principal fiador do retorno de Ciro ao PSDB, Tasso Jereissati afirmou que o correligionário é o “único que pode dar uma reviravolta” no equilíbrio de forças políticas do Ceará.

“Principalmente na questão da segurança, da industrialização, do prestígio e dos serviços públicos. O Ciro sabe dos problemas, conhece os problemas daqui, conhece os problemas do Brasil e estudou soluções”
Tasso Jereissati (PSDB)
Ex-senador

A dois meses da eleição, Ciro aparece em vantagem na disputa, conforme mostrou a segunda rodada da pesquisa Quaest divulgada na última quinta-feira (30). No cenário estimulado de primeiro turno, o tucano tem 43% das intenções de voto, enquanto Elmano registra 33%. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais.

Ciro volta à disputa estadual após derrotas presidenciais

A eleição deste ano também representa uma nova investida na trajetória política de Ciro. Sem exercer cargo eletivo há mais de 15 anos, o tucano vem de duas derrotas consecutivas na disputa pela Presidência da República.

Em 2018, ele terminou o primeiro turno na terceira colocação. Quatro anos depois, ficou em quarto lugar na eleição nacional e também foi derrotado no Ceará. O resultado ocorreu em meio ao racha do grupo político que ajudou a construir no Estado — inclusive com o rompimento político entre ele e o irmão, o senador Cid Gomes (PSB) .

Veja também

Imagem da notícia: Pesquisa Quaest CE simula 2º turno: Ciro Gomes tem 48% e Elmano de Freitas, 35%

Pesquisa Quaest CE simula 2º turno: Ciro Gomes tem 48% e Elmano de Freitas, 35%
Imagem da notícia: Pesquisa Quaest CE para o Governo: qual o desempenho de Ciro Gomes na disputa

Pesquisa Quaest CE para o Governo: qual o desempenho de Ciro Gomes na disputa

Ciro retornou ao PSDB em outubro de 2025, quase três décadas após deixar o partido. A filiação também consolidou uma reaproximação com Tasso Jereissati, de quem foi aliado no início da trajetória política e de quem havia se afastado posteriormente. Em entrevistas e discursos, Ciro tem reforçado que não planejava voltar a concorrer, mas que decidiu entrar na disputa diante da avaliação que faz da situação do Estado.

Segurança deve liderar críticas ao Governo

Com a chapa oposicionista definida, a segurança pública deve permanecer como um dos principais eixos do discurso de Ciro. Desde o lançamento da pré-candidatura, o ex-ministro tem criticado a atuação do Governo Elmano no combate às facções criminosas e prometido apresentar medidas para frear a violência no Estado.

Presidente do União Brasil Fortaleza e candidato a vice-governador, Roberto Cláudio reforçou que o enfrentamento às organizações criminosas deverá estar entre as prioridades da campanha. Ele também mencionou a saúde e o desenvolvimento econômico como focos da chapa.

“A campanha liderada pelo Ciro é um movimento de mudança que pretende entregar ao Ceará um governo honesto, austero, competente, liderado por um governador capaz, preparado e experiente”, afirmou Roberto Cláudio ao PontoPoder.

“A gente está precisando, sobretudo, de um enfrentamento duro, inteligente, estratégico e forte às facções que estão humilhando a nossa população nas comunidades. Precisamos também cuidar muito bem da saúde. Não é só prédio, a gente precisa humanizar e qualificar o atendimento à saúde da população, que hoje enfrenta filas longas, intermináveis, de consultas, exames e cirurgias”, acrescentou.

Ciro e o apoio de bolsonaristas

Ao contrário da candidatura de Elmano, diretamente vinculada à campanha do presidente Lula, a aliança de Ciro não possui um único candidato à Presidência da República. O PL lançou Flávio Bolsonaro para a disputa nacional, mas o tucano não declarou apoio ao senador.

Ciro sinalizou a possibilidade de votar em Ronaldo Caiado (PSD) ou Renan Santos (Missão) e afirmou que a definição será discutida com Tasso Jereissati. Ao mesmo tempo, disse respeitar a decisão do PL de apoiar Flávio. Alcides Fernandes afirmou que representará a candidatura de Flávio no Ceará, enquanto Ciro tem defendido que a campanha local seja concentrada nos problemas do Estado.

A indefinição é apenas uma parte do impasse que tem gerado insatisfação de alguns bolsonaristas. Enquanto a cúpula do PL Ceará entrou de cabeça na montagem da chapa tucana — inclusive indicando o nome de Alcides na composição —, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), por exemplo, tem demonstrando publicamente a insatisfação com o acordo.

Em novembro de 2025, durante o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo, a ex-primeira-dama classificou como “precipitada” a aproximação de aliados de seu marido com Ciro.

A divergência voltou a ganhar força durante a definição das candidaturas do PL ao Senado. Michelle apoiava o nome da vereadora de Fortaleza Priscila Costa, enquanto a cúpula do PL Ceará e o pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), defendiam apenas o nome de Alcides Fernandes.

No último dia 22, a convenção estadual do partido oficializou o pai de André Fernandes como candidato ao Senado e Priscila como candidata a deputada federal. 

Apoio da União Progressista é alvo de disputa

A participação da Federação União Progressista no arco de aliança de Ciro também está envolvida em uma disputa judicial. Na convenção realizada no último domingo (26), a federação aprovou o apoio a Ciro, indicou Roberto Cláudio para vice e Capitão Wagner para o Senado.

Os diretórios estaduais do União Brasil e do PP, entretanto, haviam aprovado individualmente uma coligação com a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. As duas siglas acionaram a Justiça Eleitoral para tentar anular a decisão da União Progressista e reconhecer o apoio à candidatura de Elmano.

A direção da federação sustenta que as decisões sobre alianças e candidaturas majoritárias cabem à estrutura federativa. Os comandos nacionais do União Brasil e do PP também manifestaram apoio à permanência do grupo na chapa de Ciro. 

O desfecho do processo, que deve ocorrer apenas na segunda-feira (3), definirá se a União Progressista permanecerá formalmente na coligação cirista. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos Pessoas/ciro gomes Pessoas/roberto cláudio Pessoas/tasso jereissati

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Ciro Gomes faz lançamento oficial da candidatura ao Governo do Ceará neste sábado (1°)
PontoPoder

Ciro Gomes faz lançamento oficial da candidatura ao Governo do Ceará neste sábado (1°)

O evento será realizado no Marina Park Hotel, em Fortaleza, e deve reunir aliados do PL e União Brasil.

Igor Cavalcante

Há 1 hora

Imagem da notícia Quem é Elmano de Freitas, candidato à reeleição ao Governo do Ceará em 2026
PontoPoder

Quem é Elmano de Freitas, candidato à reeleição ao Governo do Ceará em 2026

Eleito em 2022, o candidato do PT disputa novo pleito para permanecer por mais um mandato à frente do Governo.

Milenna Murta*

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Em ato do PT, Lula cobra apoio à disputa pelo Senado e diz que 'nenhum fascista mete a mão' no Ceará
PontoPoder

Em ato do PT, Lula cobra apoio à disputa pelo Senado e diz que 'nenhum fascista mete a mão' no Ceará

Presidente da República participou da convenção do governador Elmano de Freitas (PT) em Fortaleza.

Marcos Moreira

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia 'Aqui é o time da entrega, lá é o time da intriga', diz Elmano, em ato do PT, ao lado de Lula
PontoPoder

'Aqui é o time da entrega, lá é o time da intriga', diz Elmano, em ato do PT, ao lado de Lula

Candidatura à reeleição do governador é oficializada em convenção partidária na noite desta sexta (31).

Luana Barros

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Candidata a vice, Gabriella Aguiar enaltece confiança dos aliados: 'Escolhi estar do lado certo'
PontoPoder

Candidata a vice, Gabriella Aguiar enaltece confiança dos aliados: 'Escolhi estar do lado certo'

Vice-prefeita de Fortaleza foi anunciada como segundo nome na chapa governista nesta sexta-feira (31).

Ingrid Campos

Bruno Leite

 e 

Igor Cavalcante

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'
PontoPoder

Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'

A convenção oficializou a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição ocorreu na noite desta sexta-feira (31), no Centro de Eventos do Ceará.

Igor Cavalcante

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'
PontoPoder

Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'

Senador endereçou críticas ao grupo da oposição liderado por Ciro Gomes (PSDB).

Marcos Moreira

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Justiça condena Nikolas Ferreira a indenizar PT por danos morais
PontoPoder

Justiça condena Nikolas Ferreira a indenizar PT por danos morais

O magistrado rejeitou os argumentos da defesa de que o deputado estaria protegido pela imunidade parlamentar.

Redação

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Quem é Gabriella Aguiar, candidata à vice-governadora do Ceará em 2026 pelo PSD
PontoPoder

Quem é Gabriella Aguiar, candidata à vice-governadora do Ceará em 2026 pelo PSD

Vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella também exerceu mandato de deputada estadual.

Redação

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Gabriella Aguiar é confirmada como candidata a vice-governadora na chapa de Elmano
PontoPoder

Gabriella Aguiar é confirmada como candidata a vice-governadora na chapa de Elmano

Gabriella é atual vice-prefeita de Fortaleza e foi eleita em 2022 para o cargo de deputada estadual

Italo Cosme

31 de Julho de 2026