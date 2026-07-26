Quem é Roberto Cláudio, candidato a vice-governador do Ceará em 2026 pelo União Brasil

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União) concorrerá ao cargo de vice-governador nas eleições de 2026, ao lado do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), que encabeçará a chapa.

A homologação da sua candidatura aconteceu neste domingo (26), em Fortaleza, durante convenção partidária da federação União Progressista (União/PP).

"Mais do que uma chapa completa, estamos nos preparando para iniciar uma luta para libertar e proteger o Ceará. Para cuidar dos cearenses, que estão vivendo tempos muito difíceis", disse o candidato a vice-governador em anúncio nas redes sociais, citando problemas na segurança pública, na saúde e na educação.

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Roberto comandou a Prefeitura de Fortaleza por dois mandatos, entre 2013 e 2020, após passagens pelo Legislativo. Em 2022, ele se lançou à disputa a governador pelo PDT, mas ficou em terceiro lugar. Aquele pleito marcou a sua virada da base para a oposição ao petismo no Estado.

No ano passado, ele fez outro movimento estratégico no bloco desafiante ao governo: deixou o PDT e se filiou ao União Brasil sob as bênçãos do ex-deputado Capitão Wagner, então presidente estadual do partido.

O candidato é natural de Fortaleza, onde exerceu grande parte de sua influência política. É filho de Maria das Graças Rodrigues Bezerra, servidora pública federal, e de Roberto Cláudio Frota Bezerra, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Seus irmãos são Geraldo Bezerra, Elisa Bezerra e Prisco Bezerra – este, ex-senador (como suplente em exercício).

Partido político

Roberto Cláudio tem 50 anos e se filiou ao União Brasil em 2025. Atualmente é vice-presidente da federação União Progressista (União/PP) no Ceará.

Suas primeiras filiações foram ao extinto Partido Humanista da Solidariedade (PHS), ao PSB e ao Pros, entre 2005 e 2015. Depois, passou a compor o PDT, ao qual foi filiado por quase dez anos.

Esta será a 6ª eleição que disputa.

Cargos públicos

Médico sanitarista com PhD em Saúde Pública pela Universidade do Arizona, Roberto Cláudio vai atrás, em 2026, da sua 5ª vitória eleitoral – ele só foi derrotado em 2022 contra Elmano de Freitas (PT).

Esta é a primeira vez que ele disputa o cargo de vice-governador. Sua coligação atual é “Unir Para Mudar”, composta pelo PL e pelas federações PSDB/Cidadania e União Brasil/PP.

Já o início de sua vida pública se deu há cerca de 20 anos, quando foi eleito deputado estadual pelo PHS com apoio dos irmãos Ferreira Gomes.

Em 2010, foi reeleito, mas pelo PSB, chegando a assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) no segundo mandato do Governo Cid Gomes.

Em 2012, Roberto foi lançado como cabeça de chapa de seu grupo político para a Prefeitura de Fortaleza. A apresentação do seu nome, todavia, pôs fim à aliança de seis anos entre os irmãos Ferreira Gomes e o PT na Capital – representado pela então chefe do Executivo, Luizianne Lins (hoje, deputada federal).

A campanha do médico sanitarista foi vitoriosa naquele ano. Mais tarde, em 2016, ele repetiu o feito contra um atual aliado: Capitão Wagner. Os dois foram para o segundo turno da disputa, mas Roberto ganhou com mais de 90 mil votos de vantagem.

Em 2020, Roberto conseguiu emplacar seu sucessor na Capital, José Sarto. Mesmo com a derrota ao governo em 2022, ele se manteve atuante e trabalhou na campanha de reeleição de Sarto em Fortaleza, no ano de 2024. Dessa vez, contudo, o grupo não obteve êxito no seu berço político.

Chapa majoritária

Roberto Cláudio é candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Ciro Gomes. Ele foi confirmado para a disputa ao Governo do Estado no último dia 20, em convenção partidária.

O plano de governo compartilhado entre Ciro e Roberto deve ser divulgado oficialmente a partir do dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando as propostas forem oficializadas.