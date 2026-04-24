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Legislativo Judiciário Executivo

União Brasil oficializa nova Comissão Provisória no Ceará, com Moses Rodrigues na presidência

Deputado federal assume o lugar de Capitão Wagner, que ficou com o comando estadual da Federação.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 16:42)
PontoPoder
Deputado federal Moses Rodrigues durante reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.
Legenda: Deputado federal Moses Rodrigues é o novo presidente do União Brasil no Ceará.
Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados.

O União Brasil oficializou o deputado federal Moses Rodrigues como presidente do partido no Ceará, por meio da nomeação de uma Comissão Provisória estadual. A nova composição é formada por aliados do parlamentar, como o prefeito de Sobral Oscar Rodrigues, pai dele. 

A medida foi oficializada em 22 de abril. A resolução é assinada por Antonio Rueda e ACM Neto, presidente nacional e 1º vice-presidente do União Brasil, respectivamente. 

Como consta no documento, a Comissão Provisória do União no Ceará terá validade de até 180 dias. Na prática, os órgãos temporários podem ser dissolvidos a qualquer momento ou prorrogados por até quatro anos, a depender da decisão da Executiva nacional. 

Veja nomes da Comissão Provisória do União Brasil no Ceará:

  • Presidente: Moses Rodrigues
  • 1° vice-presidente: James Martins Pereira Barros
  • 2° vice-presidente: Allan De Sousa Galvão
  • 3° vice-presidente: Moses Haendel Melo Spindola Rodrigues Filho
  • Secretário-geral: José Wellington Parente Silva
  • Secretário-adjunto: Lintor José Linhares Torquato
  • Tesoureiro: Francisco Jesus De Praga Sales Da Costa
  • Tesoureiro-adjunto: Gustavo Judhar Ferreira Ribeiro
  • Membro: Oscar Rodrigues 

Moses Rodrigues foi anunciado como presidente estadual do União em 2 de abril. Na mesma data, a Federação confirmou a liberação para os filiados apoiarem diferentes candidatos ao Governo do Ceará em outubro, independentemente da posição oficial da agremiação.

A decisão ocorreu em meio ao acordo interno para manter Moses e o deputado federal AJ Albuquerque (PP) na Federação. Ambos são aliados governistas e vinham tentando cravar o apoio da composição à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), enquanto a ala opositora quer estar ao lado de Ciro Gomes (PSDB).

O PontoPoder acionou Moses Rodrigues para entender detalhes da decisão da executiva nacional de compor uma comissão provisória no Ceará, no lugar de um diretório definitivo, mas ainda não houve retorno. A matéria será atualizada em caso de resposta. 

TROCA DE BASTÃO

A medida oficializa o fim do mandato do Capitão Wagner (União) à frente do partido no Ceará. Ao PontoPoder, o ex-deputado federal confirmou a conclusão do processo de transição da presidência com Moses Rodrigues. 

No diretório estadual sob Wagner, a deputada federal Fernanda Pessoa — atualmente no PSD — era a vice-presidente do União no Ceará. Os parlamentares federais Danilo Forte — atualmente no PP — e Dayany Bittencourt também integravam a composição.

Por sua vez, Capitão Wagner assumiu o comando da Federação União Progressista no Ceará, enquanto o ex-prefeito Roberto Cláudio ficou com a vice. Ambos defendem a possível candidatura de Ciro ao Palácio da Abolição.

Ainda diante do acordo interno, Moses Rodrigues foi escolhido como novo líder da Federação União Progressista na Câmara dos Deputados. Com isso, o político cearense será responsável por liderar uma bancada de 103 parlamentares federais, contando com os filiados do União e do PP na Casa. 

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SITUAÇÃO DO PP

Do outro lado da Federação, o diretório do PP no Ceará segue com a presidência do deputado AJ Albuquerque e o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) de Fortaleza, Antônio José Mota, como vice-presidente. 

O partido está alinhado com a reeleição de Elmano e celebrou a liberação de posicionamento dentro do arranjo partidário. Foi o que sinalizou o deputado estadual Zezinho Albuquerque (PP), pai de AJ, durante entrevista coletiva na Assembleia Legislativa, na quarta-feira (22). 

Segundo o parlamentar, a posição foi alinhada com o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira. A liberação funcionará como na eleição passada, quando o PP a nível federal apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas os diretórios estaduais foram liberados para apoiar nomes ligados ao presidente Lula (PT).

“O que houve agora? Uma federação onde os minutos de televisão vão para onde a federação apoiasse, e a federação até hoje está com o outro lado, o outro lado não me compete, não me interessa não. Não me compete falar sobre a oposição, me compete continuar trabalhando pelo Estado do Ceará”, salientou Zezinho.

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