PSTU confirma Zé Batista como pré-candidato ao Governo do Ceará em 2026
Sindicalista já disputou a vaga de chefe do Executivo estadual em 2022.
O sindicalista Zé Batista foi oficializado como pré-candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) ao Governo do Ceará, em evento realizado neste sábado (13), em Fortaleza.
A escolha confirma a decisão de militantes da legenda tomada em março. Essa é a segunda vez que Batista concorrerá ao Palácio da Abolição, além de ter sido candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024, e a vereador da capital, em 2020.
Atualmente, Zé Batista é operário da construção civil e dirigente sindical da Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas).
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Segundo o partido, ele expressa a "força da classe trabalhadora cearense na luta contra a exploração, em defesa dos direitos, dos serviços públicos e de um Ceará a serviço do povo trabalhador"
"Não será a conciliação de classes que derrotará a extrema direita. É preciso enfrentar as raízes dos problemas nacionais, romper com o capitalismo e construir um projeto que coloque no centro os interesses da classe trabalhadora e dos setores oprimidos", divulgou a legenda.
Em 2022, Zé Batista conquistou 1.507 votos, representando 0,03% do percentual válido no Estado.
Hertz Dias para presidente
Na mesma ocasião, o professor, rapper e militante do movimento negro Hertz Dias foi lançado pré-candidato à Presidência da República. Para o PSTU, o maranhense representa uma trajetória construída nas periferias, nas escolas públicas e na organização da classe trabalhadora, "unindo cultura, combate ao racismo e luta socialista".
Segundo o PSTU, Hertz cumpriu agenda nos últimos dias com a juventude e trabalhadores, "debatendo uma alternativa socialista e independente pro Brasil".
No evento, o partido lançou ainda as pré-candidaturas aos cargos de deputados estaduais e ao Senado Federal.