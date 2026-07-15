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'Voto Livre': PF deflagra nova operação contra compra de votos nas eleições de 2024

A operação foi autorizada pela Justiça Eleitoral com a finalidade de coletar elementos probatórios sobre os fatos investigados.

Escrito por Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 10:16
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Legenda: O material coletado pela Polícia Federal será submetido à análise pericial.
Foto: Divulgação/PF.

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca e apreensão em cidades cearenses, nesta quarta-feira (15), no âmbito de investigação sobre compra de votos nas eleições de 2024. O Diário do Nordeste apurou que endereços em Fortaleza e Massapê foram alvos de diligências da Operação Voto Livre.

A operação foi autorizada pela Justiça Eleitoral com a finalidade de coletar elementos probatórios sobre os fatos investigados, especialmente quanto à autoria das condutas, à participação de terceiros, à origem dos recursos empregados e à eventual articulação dos envolvidos.

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O material coletado em campo será submetido à análise pericial, a fim de subsidiar possíveis acusações de crime eleitoral. As investigações prosseguirão sob supervisão da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral.

 

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