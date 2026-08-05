PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

TSE proíbe adesivos de propaganda eleitoral em carros de transporte por aplicativos

A decisão veta propagandas para candidatos em bens de uso comum.

Escrito por Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: A norma consta na Lei das Eleições, de 1997.
Foto: Shutterstock/Mikbiz.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) classificou como infração o uso de adesivos contendo propaganda eleitoral em veículos destinados ao transporte de passageiros por aplicativo. A conclusão veio após o julgamento do recurso de um caso ocorrido em Caruaru, no interior de Pernambuco, nas eleições municipais de 2024.

Na situação, um veículo utilizado para realizar corridas por aplicativo tinha o nome de um candidato a vereador, bem como seu número nas urnas. Encerrada a sessão, e com maioria dos votos, ele foi multado em R$ 2.000 mil pela conduta. O acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do TSE nesta segunda-feira (3) .

Conforme o órgão, apesar de se tratar de um veículo privado, a partir do momento em que seu uso é feito pelo público geral, aplicam-se as normas relacionadas à propaganda eleitoral.

O artigo 37 da Lei das Eleições, de 1997, proíbe a veiculação desse tipo de publicidade "nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum". Os carros de aplicativo estão inseridos nesse último tipo de patrimônio.

Veja também

Imagem da notícia: Michelle Bolsonaro é internada em hospital na véspera de lançar candidatura ao Senado

Michelle Bolsonaro é internada em hospital na véspera de lançar candidatura ao Senado
Imagem da notícia: Milei faz novos ataques a Lula em meio a tensão diplomática: 'Ladrão' e 'corrupto'

Milei faz novos ataques a Lula em meio a tensão diplomática: 'Ladrão' e 'corrupto'

O ministro Floriano de Azevedo Marques é o relator do recurso e detentor do voto vencedor. Além dele, decidiram pela multa os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e a ministra Estela Aranha.

Para esse tipo de infração eleitoral, a penalidade fixada na Lei das Eleições é de multa, podendo variar entre R$ 2.000 mil e R$ 8.000 mil. O período de propaganda eleitoral para o pleito de 2026 será iniciado dia 16 de agosto, conforme consta no calendário divulgado pelo TSE.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos Crimes e Justiça

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Decisão do TRE-CE sobre federação tem implicações imediatas para base e oposição
Opinião

Decisão do TRE-CE sobre federação tem implicações imediatas para base e oposição

Ao mesmo tempo que confirma chapa de Ciro, definição abre espaço para fechamento da composição de Elmano
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

Há 8 minutos

Imagem da notícia TSE proíbe adesivos de propaganda eleitoral em carros de transporte por aplicativos
PontoPoder

TSE proíbe adesivos de propaganda eleitoral em carros de transporte por aplicativos

A decisão veta propagandas para candidatos em bens de uso comum.

Milenna Murta*

Há 9 minutos

Imagem da notícia Quem é Pedro Brito, candidato ao Governo do Ceará pelo Novo
PontoPoder

Quem é Pedro Brito, candidato ao Governo do Ceará pelo Novo

O político disputou a eleição de 2024 em Fortaleza.

Igor Cavalcante

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia ‘Sempre confiei na Justiça’, diz Ciro sobre Justiça validar apoio da federação União Progressista
PontoPoder

‘Sempre confiei na Justiça’, diz Ciro sobre Justiça validar apoio da federação União Progressista

Com a decisão da Justiça Eleitoral, Roberto Cláudio (União) e Capitão Wagner (União) seguem como candidatos.

Bergson Araujo Costa

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Novo oficializa Pedro Brito ao Governo e General Theophilo ao Senado no Ceará
PontoPoder

Novo oficializa Pedro Brito ao Governo e General Theophilo ao Senado no Ceará

O senador Eduardo Girão era pré-candidato ao Governo do Ceará, mas, nesta terça-feira (4), foi anunciado como vice na chapa do Novo à Presidência da República.

Ingrid Campos

 e 

Igor Cavalcante

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Eduardo Girão será candidato a vice-presidente na chapa de Romeu Zema
PontoPoder

Eduardo Girão será candidato a vice-presidente na chapa de Romeu Zema

Assim, o parlamentar deve desistir da candidatura ao Governo do Ceará

Igor Cavalcante e Beatriz Matos

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Evandro propõe integração de câmeras privadas ao sistema de videomonitoramento de Fortaleza
PontoPoder

Evandro propõe integração de câmeras privadas ao sistema de videomonitoramento de Fortaleza

Projeto de lei em tramitação na CMFor prevê uso de inteligência artificial e parcerias com condomínios e empresas para ampliar a segurança pública na capital.

Bruno Leite

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Ailton Lopes toma posse como vereador na Câmara de Fortaleza
PontoPoder

Ailton Lopes toma posse como vereador na Câmara de Fortaleza

Político assume cadeira no Plenário Fausto Arruda após licença requerida pelo titular Gabriel Aguiar.

Bruno Leite

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Por 4 a 2, Justiça Eleitoral valida apoio da federação União Progressista a Ciro Gomes
PontoPoder

Por 4 a 2, Justiça Eleitoral valida apoio da federação União Progressista a Ciro Gomes

Diretórios estaduais do União Brasil e do Progressistas tentaram anular convenção estadual da federação.

Luana Barros

 e 

Igor Cavalcante

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Deputados da Alece terão sessões deliberativas apenas às terças-feiras durante período eleitoral
PontoPoder

Deputados da Alece terão sessões deliberativas apenas às terças-feiras durante período eleitoral

A proposta ainda precisa ser votada pela Mesa Diretora da Casa.

Milenna Murta* e Marcos Moreira

04 de Agosto de 2026