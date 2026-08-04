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Legislativo Judiciário Executivo

Ailton Lopes toma posse como vereador na Câmara de Fortaleza

Político assume cadeira no Plenário Fausto Arruda após licença requerida pelo titular Gabriel Aguiar.

Escrito por Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 15:37
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Legenda: A cerimônia ocorreu no Plenário Fausto Arruda, na manhã desta terça-feira (4).
Foto: Érika Fonseca/CMFor.

O suplente de vereador Ailton Lopes (Psol) assumiu pela primeira vez um assento na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na manhã desta terça-feira (4). O político foi admitido na vaga após um pedido de licença ingressado pelo vereador Gabriel Aguiar (Psol), que estará fora do mandato pelos próximos 120 dias, alegando interesse particular.

A cerimônia de posse de Ailton ocorreu no Plenário Fausto Arruda e foi conduzida pelo presidente do Parlamento municipal, o vereador Leo Couto (PSB).

Ao ser empossado, o novo parlamentar foi reverenciado convidados que prestigiavam o momento com batidas de leques coloridos representando as oito colorações originais do prisma da bandeira LGBTQIA+ — o gesto comumente é considerado como uma forma de "aplauso" entre os membros da comunidade. 

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Também vestindo uma bandeira LGBTQIAPN+, Lopes discursou para os presentes enfatizando sua trajetória como militante em movimentos sociais, as incursões em disputas eleitorais e deu conta das causas que irá defender no decorrer do período que estará no Legislativo de Fortaleza.

Em sua fala, ele apontou suas preocupações com a luta pela moradia, por uma educação pública de qualidade, pelos direitos da infância, pelo acesso à creche por famílias da cidade e pela qualidade da saúde pública, bem como pelo fortalecimento da rede psicossocial.

Ailton ainda demonstrou seu compromisso com a pauta da tarifa zero no transporte coletivo urbano da capital cearense, em prol da proteção e da ampliação das áreas verdes, além do comprometimento com o fomento à cultura pelo poder público.

"Nós chegamos aqui através do voto popular da classe trabalhadora de Fortaleza, sem esconder nenhuma bandeira e sem esconder nenhuma pauta. Quem votou em nós para estar aqui foi defendendo cada causa do povo trabalhador e da luta socialista", declarou o político em seu discurso.

Apoiadores de Ailton Lopes marcaram presença na posse e
Legenda: Apoiadores de Ailton Lopes marcaram presença na posse e "bateram" leques com as cores originais do movimento LGBTQIA+.
Foto: Érika Fonseca/CMFor.

Além do presidente Leo Couto, que fez uma fala depois do pronunciamento suplente de vereador, sua assunção ao mandato parlamentar foi celebrada pelos colegas Adriana Gerônimo (Psol), Mari Lacerda (PT), Aglaylson (PT) e Adail Júnior (PDT) — este último vice-presidente da Câmara de Fortaleza.

Ailton Lopes é professor, bancário e ativista. Ele foi o primeiro candidato a governador assumidamente homossexual no Brasil, tendo disputado a chefia do Executivo no Ceará em 2014 e 2018. No pleito de 2024, ele obteve 4.344 e ficou na primeira suplência do Partido Socialismo e Liberdade (Psol).

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